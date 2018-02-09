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台企銀1月獲利5.25億元 年增逾一成

2018-02-09 16:21經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

台企銀（2834）公布1月獲利，單月提存後合併稅前盈餘6.66億元，稅後純益5.25億元，合併每股稅前盈餘0.11元，每股稅後純益（EPS）0.09元，合併每股淨值12.79元。

1月稅後純益除了扭轉去年12月虧損局面，也比去年同月成長超過一成。

台企銀1月提存前稅前盈餘8.3億元，去年底提足慶富案備抵呆帳損失後，恢復正常提存，1月提列各項提存金額縮減為1.64億元，獲利也好轉。

台企銀慶富

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