1月營收／佐登成長40% 海外進補

2018-02-09 02:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



佐登-KY（4190）昨（8）日公告1月合併營收為1.97億元，年成長40.9%，主要為延續去年12月銷售熱潮，相較於去年同期呈現大幅成長，主要成長動力除新品及新課程銷售外，另來自於大陸與馬來西亞直營門市之營收亦有相當之挹注。

今年佐登旗下品牌佐登妮絲30周年將延續衝勁，集團啟動多角化經營，台灣地區在首季切入美甲市場，更專業的提供護甲、美甲服務，更體貼消費者，在同個場域即可享受多元服務，並且享受有別市場的五星級護甲美甲服務。

佐登與寶雅合作的「輕SPA」店中店，預計由去年底的八家倍增至20家以上，多頻道經營不同消費族群，深化登妮絲品牌印象，更進一步貼近消費者。

佐登妮絲在台灣30周年將首度開放加盟，提供獨家技術、專業知識、研發專業、選訓用留、輔導諮詢與行銷廣告等專業服務，支援國內現有SPA業者或有意創業之潛在業主，並可同時提高佐登妮絲產品能見度。

佐登表示，中國大陸加盟店轉直營店的經營策略已告一段落，目前集團直營門市約290家直營門市，加盟門市約計有360家。今年在直營店家數具一定規模後，將以門市體質調整為營運重點，透過完整的教育訓練與台灣優秀主管的支援，可望提高會員回店比率、增加單店營收貢獻與降低費用等方向進行調整。

在大陸地區，今年也將針對未開發地區，開放區域銷售及加盟代理權，讓品牌SPA店更全面鋪展；同時規劃在中國大陸販售美妝美體及女性相關周邊商品，搶占女性消費商機。