台塑四寶元月營收1,515.5億元 年增17.1%

2018-02-06 14:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘羿菁 ╱即時報導



台塑四寶今日公告元月營收，合計四家公司為1,515.5億元，年成長17.1%，較前月成長6.8%，台塑與南亞1月營收均刷下近三年半新高水準，台塑化營收為694.24億元，也是三年新高紀錄。

台塑表示，去年農曆春節假期落在1/27~2/1，大部分下游加工客戶提前停工而減少購料，出貨天數減少，而今年農曆春節假期為2月中，因此今年1月PVC、液鹼、PE/EVA、PP及AE銷售量分別比去年同期增加3.1萬噸、1.6萬噸、1.7萬噸、3萬噸及0.9萬噸。

此外，液鹼、丙烯腈（AN）及環氧氯丙烷（ECH）等產品因中國大陸環保稽核加嚴，為符合環保標準，同業停工或降量生產，供應量減少，且下游業者如氧化鋁、ABS及環氧樹脂等需求增加，因此今年1月液鹼、AN及ECH價格比去年同期上漲37~81%。

南亞表示，今年1月與去年同期成長，主要貢獻來自於電子材料與聚酯產品，由於電動車與智能商品發展，帶動電子材料價量齊揚；而聚酯產品受惠於去年1月為過年期間，工作天數較少，今年1月出貨量明顯大幅成長。

至於台塑化則說，今年煉製量比去年同期增加102.5萬桶，此外，油品平均售價比去年同期每桶增加13.8美元，同時，下游需求動能暢旺，也讓烯烴廠稼動率高，烯烴產品售價處於高檔所致。

而台化1月營收為338.09億元，為連續四個月營收站上300億元大關，年增12.4%，月減4.9%。