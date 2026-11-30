受美國國會變天、AI產業變數及關稅利空衝擊，外資11月幾乎天天提款台股，截至目前20個交易日僅買超一天，單月賣超金額達1.12兆元，改寫史上單月最大賣超紀錄。隨外資連三月調節、今年累計賣超逼近3.5兆元，籌碼面已呈現過度超賣；法人預期，利空逐步消化與年底作帳行情啟動，12月台股有望迎來回補買盤。

回顧11月全球股市表現，月初先受美國期中選舉民主黨大勝影響，市場對AI監管趨嚴的疑慮加深；隨後輝達執行長黃仁勳一度傳出涉入間諜案並宣布辭職，雖火速回鍋仍引發國會議員炮轟，加上川普政府公布301關稅調查結果，使市場再度籠罩在貿易戰陰霾中。

多重利空夾擊下，外資撤出，11月單月賣超1.12兆元寫新高，不僅是連三月賣超（合計2.15兆元），今年來累計賣超更達3.49兆元，大幅超越2022年的1.23兆元，是史上單年最大賣超，且連三年賣超。

不過，隨著上周五美股全面反彈、科技股止穩，前期引發恐慌的關稅與輝達人事變數已逐步被市場消化。在過度超賣、期現貨面臨回補壓力及年底績效追趕需求下，市場看好12月上半月將湧現一波外資回補潮。

統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長呂仁傑指出，2025年1月以來，外資最長僅連四個月賣超，賣壓宣洩後買盤終將回歸。進入12月後，隨歐美長假將至、黑天鵝干擾降低，加上川普關稅議題暫告一段落，外資在休假前夕可能提前為明年元月行情預作布局；配合歷年12月台股上漲機率高達八成，以及年底集團與內資法人作帳行情升溫，12月台股表現值得期待。