上周五（27日）美股大漲，加上台股在選後逐步回歸基本面，引爆市場對年終行情的高度預期。彙整四大投顧機構看法，多頭在集團與法人年底作帳帶動下，可望先挑戰「黃仁勳辭職壓力區」43,500點，全年封關更有機會上看44,000至46,000點。

不過，市場仍須緊盯12月上旬登場的「黃仁勳周」及聯準會FOMC利率決策等新變數。

展望12月，富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長留政鈺、永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理江浩農分析，12月上旬大盤將回歸基本面檢視，有望率先收復月線40,861點反壓，並力拚11月16日的43,500點長黑K棒高點的關卡；進入中下旬，外資操作開始進入年底長假模式，在外來變數減少下，盤面主導權將交棒給內資，波段跌深集團股與投信法人作帳行情將成推升大盤主力，年底有機會順利在季線45,200點附近亮麗封關。

上市櫃公司將於12月10日前全數公布11月營收，法人圈普遍預估，整體營收將維持在10月6.8兆元的歷史新高水準附近。其中，受惠於AI需求持續強勁，先進製程與封裝、CPO、散熱、伺服器及ABF等AI供應鏈11月業績表現亮麗可期，將為大盤提供下檔支撐。

儘管作帳行情可期，法人仍提醒，12月上旬國際政經與產業大事密集登場，將牽動短線資金流向。首場重頭戲為今（30）日起至12月3日登場的輝達GTC華盛頓大會，市場聚焦輝達在AI基礎建設、技術路徑與美國政府合作的最新進展。

緊接，輝達創辦人黃仁勳將於12月1日出席眾議院的閉門問詢，並於12月3日與商務部長盧特尼克一同出席參議院的公開聽證會，針對輝達AI晶片輸陸進行說明。

此外，台積電（2330）亞利桑那州鳳凰城晶圓廠擴建工程將於12月4日舉行動土典禮，美國總統川普預計親臨訪視並發表談話；而12月10日凌晨聯準會將宣布FOMC利率決策，市場預期將升息1碼，主席華許對通膨的談話，將成為研判2027年升息路徑的重要依據。