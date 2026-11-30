台股近期暴漲暴跌，讓主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）經理人面臨棘手的操盤難題。投信業者表示，隨著資金湧入，經理人必須安排新增資金進場，但若急於買進，可能隔天就遭遇股價重挫，拖累基金績效；若選擇保留現金，又擔心錯過反彈行情。

大型ＥＴＦ投信經理人坦言，過去習慣加碼、積極布局的股票，恰好也是這波行情震盪最劇烈的個股，部分熱門股一天漲停、隔天又大幅下殺，操作難度明顯提高。尤其這些股票原本就是基金的核心持股，若逢低加碼，擔心跌勢尚未結束；若趁反彈減碼，又怕行情迅速回升，反而失去原有部位，陷入進退兩難。

投信業者說，現在投資人可以即時看到持股變化，也讓主動式ＥＴＦ經理人的操作「攤在陽光下」。因此一旦進場卻在短期內出現虧損，投資人也會看在眼裡，可能影響ＥＴＦ在市場的評價。

更棘手的是，近期主動式ＥＴＦ持續吸引資金申購。以廿四日為例，廿六檔台股主動式ＥＴＦ單日淨申購超過八百億元，其中00981A淨申購三八七億元、00991A也有近兩百億元，顯示投資人需求依然強勁。

不過，投信業者說，面對大量申購資金，仍須依投資策略布局，若行情急漲時積極追價，可能拉高整體持股成本；但若現金部位過高，一旦股市快速反彈，又可能因持股不足而落後同業。

更麻煩的是，股票型主動式ＥＴＦ受最低股票投資比例限制，經理人也無法長期將大量資金停泊在現金部位。經理人透露，有時候「不得不進場也是困擾」。

投信業者認為，對主動式ＥＴＦ而言，資金持續流入固然代表投資人青睞，但在股市劇烈波動時，也同步增加操盤壓力。如何在控制風險與掌握反彈機會之間取得平衡，將是這波行情對經理人操作能力的重要考驗。