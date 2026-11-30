國內銀行為了維持流動性覆蓋比率（ＬＣＲ），開始從放款端著手，理財型貸款成為優先緊縮的對象。銀行主管透露，近一個月來，部分大型民營銀行已陸續提高理財型房貸、個人理財周轉金等授信審核標準，或對既有循環額度採取到期不續約的方式，藉此減輕資金壓力。加上主管機關先前已要求銀行注意「四貸同堂」風險，近期台股又大幅下跌，讓銀行回收銀根的動作更加積極。

銀行主管指出，過去銀行為了改善ＬＣＲ，多半從資金來源著手。不過，當資金成本持續攀升，另一個方式就是減少新增放款，也可透過既有授信到期不續約，讓資金逐步回流銀行。

金融業者說，ＬＣＲ主要衡量銀行持有的高品質流動性資產，能否支應未來卅天的淨現金流出。過去銀行也嘗試找台積電等手握大量資金的存款戶，但有時緩不應急，而放緩放款速度、減少額度動用，也是能改善相關指標的方式。

金管會最新資料顯示，截至九月底，國銀平均ＬＣＲ為百分之一二○，雖高於法定百分之百的最低標準，但個別銀行仍有流動性管理壓力。

銀行主管表示，金管會先前已要求銀行，不得以ＬＣＲ壓力為由，排擠中小微企業及首購、自住房貸等合理資金需求。這也表示銀行不能全面縮減放款，必須有所取捨，投資理財性質的貸款，自然成為優先檢討的項目。

銀行主管說，理財型貸款是過去一年多來成長最快的授信業務，如今銀行要調整資產配置，從這類貸款著手最直接。據了解，幾家大型民營業者都下達指令，理財型房貸循環額度到期不續約，分行也開始陸續通知客戶。

此外，近期台股大幅修正，也讓銀行提高對理財型貸款的風險意識。銀行主管表示，股市下跌不僅增加股票質押擔保品價值波動的風險，也可能影響借款人的整體財務狀況，使銀行在核貸、額度及續約審查上更加謹慎。

市場人士說，銀行為維持ＬＣＲ而緊縮理財貸款，雖有助於降低自身流動性及授信風險，卻可能對股市產生連鎖影響。尤其部分投資人過去透過理財型房貸、信貸取得資金投入股市，如今新增借款更加困難，既有額度又可能面臨縮減或不續約，恐使市場買盤進一步減弱，甚至迫使部分投資人出售持股償還借款。