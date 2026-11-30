九合一選舉落幕，台股本周迎來十二月行情，在選舉不確定因素消除、美股科技股上周五強勁走揚，加上外資賣壓收斂等因素帶動下，法人評估，台股將再次挑戰站上四萬點大關；不過，輝達執行長黃仁勳本周將出席國會聽證會，加上國安基金在內的政府基金能否維持選前的護盤方向，將影響台股反彈力道。

台股上周歷經劇烈震盪，終場收在三萬九三○八點，單周大漲三二七四點、漲幅逾百分之九。美股上周五在感恩節後由科技股領軍上攻，道瓊指數上漲百分之一點一八、那斯達克指數上漲百分之二點三一，費城半導體指數更大漲百分之四點六九，有利台股電子族群本周反彈。

台新投顧總經理江浩農表示，台股選前已歷經大幅修正，加上歷年十二月台股上漲機率高達八成，選後行情將回歸產業基本面及國際股市表現，台股有機會呈現震盪反彈、逐步趨堅格局，但現階段仍應避免擴大財務槓桿。

值得注意的是，外資已連續十個交易日賣超台股，累計賣超逾五千億元，但近兩個交易日賣壓明顯收斂，外資上周三大賣一二三六億元，周四降至約四九二億元，周五為二九六億元，對台積電的賣超張數也由上周四的一點八萬張降至上周五的八七一一張。

財經專家阮慕驊指出，今年截至十一月廿七日，外資累計賣超上市股票三點四九兆元，其中台積電約二點五六兆元、元大台灣50約五千億元，兩檔合計占整體賣超金額近九成。他認為，與其說外資正在撤出台股，不如說是集中減碼台積電，部分原因可能與台積電今年股價大漲後，外資基金必須調整個股持股比重有關。

他分析，後續應觀察外資減碼台積電張數能否持續縮小、新台幣匯率是否止貶，以及台積電能否重新站上二二四○元的兩百日均線，若三項指標同步改善，外資這波調節才可能算告一段落。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，選後台股反彈有機會挑戰四萬一千點月線關卡；若黃仁勳能順利度過聽證會，化解市場對ＡＩ產業發展的疑慮，指數甚至有機會進一步挑戰四萬三千點。

另一項市場關注焦點則是國安基金選後動向。法人認為，隨著選舉不確定因素消除，國安基金是否延續先前護盤力道，或隨市場情勢改善逐步降低介入力度，除了影響台股實際買盤，更可能牽動投資人信心。尤其目前外資台指期淨空單仍高達十點七五萬口，創下新高，一旦政策性買盤減弱，市場能否由民間資金接棒，將是檢驗這波反彈能否延續的重要指標。