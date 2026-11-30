美股因感恩節在26日休市一天，台股上周五（27日）改由內資控盤，以小漲17點開盤後，隨即上下震盪，一度跌至最低38,890點、跌261點，亦曾上漲344點至最高39,495點，距離年線僅一步之遙，終場上漲156點、至39,308點作收。

統一投顧協理陳晏平表示，台股受惠美國公布301條款對台建議稅率為15%不疊加等實質利多，以及國安基金強力護盤，大盤反彈並重返5日線。目前短線技術指標低檔向上轉折，仍有利延續反彈，但上檔仍面臨各均線反壓，市場追價買盤可能轉趨觀望，且外資期現貨未完全翻多，預期短線大盤將呈震盪築底格局。

操作上，建議保持資金彈性，避免過度槓桿，優先分批布局AI科技龍頭，並搭配防禦型股多元配置，長線追蹤族群包括台積電及先進封測、PCB供應鏈、散熱、特用化學及高股息類股等。

台新投顧協理范婉瑜認為，美國301關稅出爐，台灣為15%，預期指數將持續消化賣壓，反彈有望持續，可布局獲利穩健、殖利率較高的防禦類股，如食品、餐飲與成衣。

第一金投顧協理黃奕銓指出，上周五台股因美股休市，大型股欠缺多空引導力量中，行情持續震盪，盤中嘗試站回年線，未來若能突破才有機會往月線挑戰，另外過去幾天各種AI相關利空，包括CDS飆升、GPU租賃價格下滑等，底部若能透過各種利空測試而不再破底，才有機會迎來波段反彈，接下來重點則是待12月初FOMC利率決策會議中的態度。