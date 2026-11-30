美國10月個人消費支出物價指數（PCE）年成長3.8%，符合市場預期，高於前值的3.7%，扣除能源和食物，10月核心PCE年成長3.3%，高於市場預期的3.2%，也高於前值的3.1%；以月增率來看，10月PCE月成長0.3%，符合市場預期，低於前值的0.5%，核心PCE月成長0.3%，符合市場預期，持平於前值。

近期美國聯準會公布的FOMC會議紀要，則顯示官員對通膨持續高於2%目標的擔憂升溫，貨幣政策立場仍偏鷹派。儘管多數官員支持維持利率不變以觀察先前升息對經濟的影響，但部分官員認為當次會議就應升息1碼，其中兩名官員更正式投下反對票，主張立即升息。

值得注意的是，幾乎所有官員均認為未來仍有進一步升息的必要，甚至有官員提出若通膨數據不如預期，12月可能需要考慮升息超過1碼。雖目前利率點陣圖中位數顯示，2027年底政策利率與2026年底持平，反映聯準會原先預期明年暫停升息，然考量近期通膨黏著性及官員態度轉趨鷹派，12月即將公布的利率點陣圖仍有進一步上修的可能性。整體而言，聯準會政策方向仍偏向緊縮，但升息幅度將取決於後續通膨表現及金融市場狀況。

台股操作，可從基本面、技術面來看。基本面方面，2026年台股上市櫃獲利預估合計8.08兆元，年成長92.62%，2027年預估為10.17兆元，年成長25.83%，獲利持續成長，若以明年上市獲利預估9.51兆元估算，目前台股大盤本益比僅14倍左右，評價已來到相對低檔區。

再從技術面看，以半對數搭配黃金切割率計算，反彈0.382約至40,412點，反彈0.5約42,083點，反彈0.618為43,824點，預期這波反彈有機會來到0.5~0.618位階，也大概是11月12日輝達創辦人黃仁勳辭執行長時的位置。目前60日線與120日線在45,000~45,500點之間或為較大的壓力區，日KD指標即將交叉向上，日MACD指標黑色柱狀體減少，短線仍有反彈空間可期。

短線受到黃仁勳回歸輝達擔任執行長的激勵，先前疲弱的AI科技類股可望暫時回神，有助於個股評價回升，且跌深就是最大的利多，加上大盤融資浮額已經歷大量清洗，過去一段時間下降超過千億元，只需要一點好消息激勵，就容易出現報復性反彈，且幅度總是相當驚人。

不過，後續仍需留意12月初黃仁勳與國會的閉門聽證會是否釋出其他訊息，以及FOMC利率決策會議，是否會因近期的股市修正而釋放出較為鴿派訊息，皆為影響未來半個月市場情緒的重點。

至於中期來看，另一個重要時間點則是落在2027年初，屆時美國民主黨新任當選者陸續接任，如何針對AI資料中心建置推出相關管理規範，將進一步影響供應鏈的出貨情況，也將是左右2027年上半年整體股市走勢的關鍵。

（作者是第一金投顧董事長）