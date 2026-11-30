九合一選舉落幕，法人看好選後台股不確定因素降低，有助行情走穩，建議留意三大法人、千張大戶同買股，如華邦電（2344）、創意、健策等16檔。

CMoney統計，上周三大法人買超、千張大戶也增加持股者，包含群聯、統一、長榮航等等。依照上周三大法人買超金額來看，銀彈聚焦群聯，上周買超達30.6億元、其次為華邦電的10.1億元，此外中租-KY有9.7億元、創意9.06億元、健策8.8億元。

從千張大戶動向來看，揚博上周千張大戶人數成長16.6%最多，其次為創意15.3%、鈊象12.2%、健策8.7%、聯亞7.6%，其餘如群聯、漢唐、長榮航、中租、強茂、華城、信邦、華邦電、群光、台灣大、統一0.2%至4.1%間不等。值得一提的是，長榮航千張大戶人數創下新高。