盤勢分析

輝達執行長黃仁勳回任後，市場焦點放在輝達將國安與晶片出口合規納入獨立董事的常設監督。輝達董事會強調在聽取美國政府高層意見後，認為黃仁勳回任不構成國安風險。

美國AI晶片出口管制趨緊。輝達最新季度營收指引為1,300億美元，不含中國大陸業務、但可能包括「東南亞業務」，這部分變數已反應在股價（Price-in）程度高低，將是12月全球科技股漲跌趨勢主要關鍵。

AI循環融資信用風險也是，CDS議題市場是否過度反映，主要客戶是本身就有大量現金流的 微軟、Google、亞馬遜，還是高度仰賴外部融資的新興算力服務商。伺服器供應鏈的產品規格及毛利率相差不大，但未來訂單穩定性可能存在很大的差異。

實際金融市場運作頗有金融海嘯時的節奏，若風險能控制在中小或新創AI公司，問題就不大；如果連CSP都大幅調整未來資本支出或放緩AI資本支出，那就印證華爾街空頭的觀點。Anthropic未來股價走勢，可以當成重要領先指標。留意感恩節後，華爾街是否畫風丕變，開始展開耶誕節前波段攻勢。

投資建議

台積電（2330）基本面與輝達關係緊密，先進封裝持續供不應求。台積電是所有AI晶片的軍火庫，其波段跌幅小於輝達，外資研究報告持續看多，但消息面多空皆有，短線熱錢減碼匯出，建議觀察新台幣走勢。

短線聚焦內資股，例如AI供應鏈與主動式ETF的核心持股，搭配技術線型操作，以及個別公司對2027年至2028年展望樂觀程度，留意光通訊、ASIC、PCB、台積電供應鏈，以及金融股。