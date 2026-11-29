富邦證券推動永續發展成果持續獲各界肯定，11月25日於財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的2026第十九屆TCSA台灣企業永續獎，榮獲永續綜合績效-台灣百大永續典範企業獎、永續報告書白金級獎及永續單項績效-透明誠信領袖獎。同時，富邦證券首度參與全球企業永續獎（GCSA）永續報告書獎評選即獲銅級獎，展現公司持續深化永續治理與實踐的成效。

富邦證券表示，公司持續將ESG理念融入營運決策，並依循GRI Standards、SASB、TCFD、TNFD及聯合國SDGs等準則與架構，持續精進永續實踐與報告內容。公司除每年發布中英文版永續報告書外，2026年亦完成永續發展專區網站優化，整合影片、電子報及相關資訊，以文字、圖表與影音呈現永續成果，提升資訊可近性及對外溝通成效。

在公司治理方面，富邦證券持續落實透明誠信與盡職治理，2025年起更優於主管機關要求，主動發布英文版盡職治理報告書，並率先揭露逐案投票紀錄，進一步提升資訊透明度。本次榮獲「永續單項績效-透明誠信領袖獎」，彰顯富邦證券推動透明誠信與公司治理的具體成果。

在永續金融方面，富邦證券2025年綠色金融投融資金額達101.16億元，承銷對環境永續有貢獻之公司案件共64件，占總承銷件數74%。除發揮金融本業影響力外，富邦證券亦持續推動低碳營運與社會共好，2025年營運排碳量較2020年基準年減少54.3%；金融教育推廣參與達1,595人次，志工參與達1,628人次，從環境及社會面向落實永續理念。

展望未來，富邦證券將持續深化永續治理與責任金融，並配合主管機關金融回饋政策方向及國際永續揭露趨勢，精進各項永續作為與對外溝通。公司將透過多元管道分享永續推動成果，攜手各界共創永續未來，創造長期永續價值。