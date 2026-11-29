上周台股在黃仁勳的回歸下跌深反彈，持續在年線附近大幅震盪。基本面上，選舉不確定因素西消除為正向利多，而資金面上，外資賣壓略有趨緩，融資殺到相對低點，短線上可能仍然持續震盪。但法人認為，反彈延續性仍要靠外資歸隊。

永豐投顧表示，美股感恩節前四大指數同步走強，費城半導體與那斯達克領漲，AI資本支出與融資疑慮明顯降溫，不過，VIX自高檔回落，為台股提供外部支撐。

主動野村台灣50ETF（00985A）經理人林浩詳指出，近期市場主要反映AI資本支出回收速度、科技股評價及資金面疑慮，但AI供應鏈的長期成長趨勢並未因此改變。隨市場逐漸回到訂單能見度與獲利驗證，年底至2027年初仍可留意具競爭優勢的科技產業及獲利成長企業。

永豐投顧分析，證券劃撥餘額10月單月減少逾五千億元，是有統計以來金額最大的單月減幅，時間點與同期外資大舉賣超、新台幣走貶，外資賣股匯出帶動新台幣貶值，股市資金水位明顯下降。因此外資賣超止穩、新台幣止貶回穩，資金才有回流股市的基礎。本週觀察外資現貨買賣超是否收斂。

此外，若 AI 融資利差擴大、雲端大廠下修2027年資本支出，AI供應鏈的評價折價加深，AI伺服器、PCB、散熱與網通族群承壓；若 Marvell、Credo、Salesforce等公司的財報指引良好，資本支出疑慮降溫，供應鏈評價才有望獲得修復。

外在環境上，永豐投顧認為，輝達12月1日眾議院閉門訪談與12月2日法務長訪談，加上對於轉口貿易等等限制的加重，在未來只多不少，需觀察在短期對於供應鏈的衝擊是否影響近期出貨，晶片出口合規、證管會調查或東南亞資料中心許可若是遇到限制，可能使台灣AI伺服器代工與組裝族群評價承壓。

本周預估在年線附近區間震盪，指數區間看36000點至40000點。林浩詳指出，可持續關注先進製程、先進封裝、ASIC、PCB、CCL、高速傳輸、散熱及記憶體等領域。惟整體而言短期仍需留意政策不確定性、外資資金流向及科技股評價變化。面對產業輪動加快，選股應更加重視企業基本面與合理評價，並透過彈性調整持股把握波動中的中長期機會。