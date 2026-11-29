第19屆TCSA台灣企業永續獎得獎名單出爐，統一投信於永續報告書類別，獲得代表最高榮譽的白金級獎項。TCSA台灣企業永續獎被譽為台灣永續界的奧斯卡，已連續舉辦19年，今（2026）年更是邀請逾千位志工評審員與465位專家學者，組成評審團共同評選。統一投信這次以《2025年永續報告書》及官網ESG永續專區參獎，獲得證券、期貨、投信、投顧產業第二類白金級殊榮，反應其在永續資訊揭露及利害關係人溝通方面的努力。

TCSA台灣企業永續獎由台灣永續能源研究基金會主辦，其中，永續報告書獎以報告內容占60%、多元媒體應用及內容品質占40%進行評選，著重資訊揭露的完整性、可信度與溝通性，以及企業永續網站的資訊透明度和互動性。這次獲獎的統一投信《2025年永續報告書》，是依循投信投顧公會相關規範，並參考GRI、SASB及TCFD等國際準則編製，內容涵蓋公司治理、永續金融、環境管理、員工照護及社會公益等面向。統一投信也透過重大主題鑑別，了解各類利害關係人關注的議題，並結合官網ESG永續專區，提供相關資訊與執行成果。

舉例來說，2025年統一投信進行公司議合的總家數達1,441家，其中針對特定ESG議題與8家被投資公司進行深度議合，並入選臺灣證券交易所2025年「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。在永續治理方面，統一投信由董事會監督永續發展策略，並於2025年增設「永續金融組」，負責推動責任投資、盡職治理及永續金融相關工作。

同時，統一投信也將永續理念落實於日常營運。環境管理方面，公司自願提前辦理溫室氣體盤查，並委託第三方機構進行查驗，2025年綠色採購金額達563萬元，供應商永續責任承諾書簽署率達84%。此外，2025年舉辦70場實體理財活動及講座，深入全台各地，並吸引7,447人次參與，致力推動普惠金融。透過公益活動及員工福利制度，統一投信也持續投入社會關懷與人才培育。

統一投信表示，這次獲獎是對公司永續資訊揭露品質的肯定。未來將持續精進永續報告書及官網資訊，並深化責任投資、氣候風險管理與公司治理，將永續發展落實於企業經營及資產管理業務。對資產管理業而言，實踐永續發展除企業本身的節能減碳及公司治理，也包括如何發揮機構投資人的影響力。統一投信已將ESG納入投資研究、風險評估及投資後管理流程，未來將持續透過企業拜訪、股東會投票及議合等方式，關注被投資公司的經營品質與永續表現。