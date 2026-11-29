升息、長債殖利率居高不下，AI行情還能走多遠？ 「鉅亨買基金」投資暨數據研究部主管羅瑤庭指出，回顧美國歷次升息循環，最後一次升息後的股市表現，取決於經濟是否陷入衰退及衰退程度。市場預期美國經濟仍溫和成長，企業獲利仍有望支撐股市。

「鉅亨買基金」日前舉辦投資說明會，邀請元大投信及「基金教母」蕭碧燕，從台股展望、利率與AI，到定期定額策略提出觀察。元大投信看好2027年AI硬體規格升級；鉅亨買基金認為應從企業獲利判斷行情能否延續；蕭碧燕則指出，定期定額能否扣得久，要從挑對基金開始。

羅瑤庭分析，依美國過去的經驗，如果通貨膨脹降溫、經濟實現軟著陸，企業獲利仍有望支撐股市。目前美國正推動再工業化，資料中心擴建也帶動電力與基礎設施投資。若長債殖利率居高反映企業投資與融資需求，研判美股後市仍應觀察企業獲利能否延續成長。

至於AI泡沫疑慮，羅瑤庭指出，AI已進入消費與企業應用場景，企業導入仍有成長空間。展望後市，值得追蹤的是這些應用能否提高生產力，進一步反映在企業獲利上。

展望2027年，元大投信認為，AI供應鏈將從「拚出貨」走向「拚規格」。2026年AI伺服器出貨擴張，帶動多家零組件廠商受惠。隨著新一代晶片與伺服器對散熱、供電及傳輸效率的要求提高，能配合客戶完成設計、驗證並穩定量產的廠商，更有機會取得訂單。

元大投信指出，從產業面來看，台灣供應鏈涵蓋晶片、先進封裝、伺服器組裝及散熱等環節，並能與客戶共同開發、快速因應產品改版。只要AI應用持續擴大、客戶投資計畫如期推進，台廠仍有機會承接後續訂單。

至於帳面虧損，定期定額該不該停扣？蕭碧燕表示，每一次市場風暴都是定期定額的考驗，投資人停扣常出於兩個原因：「負太多」和「負太久」。前者是短時間內跌幅太大，後者是扣了很久仍等不到報酬翻正。以高點起扣為例，不同市場與產業的報酬翻正時間可能相差數年。因此，挑選長期扣款標的時，除了看報酬，也要把自己能承受的跌幅和等待時間算進去。