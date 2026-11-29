台股上週強勢反彈3274點，在選前觀望氣氛下指數未收復4萬關卡。感恩節後美股由AI科技股領漲，市場期待選後台股不確定因素消除，有助帶動資金回流。投顧分析，12月將觀察黃仁勳聽證會對AI產業的影響、美國利率決策，待利空出盡後，行情有望迎來反彈。

台股上週五漲156.27點，收在39308.08點，週線收紅大漲3274點，呈現震盪反彈格局；不過外資連續10個交易日賣超逾5004億元，成為台股反彈過程中的隱憂。

美股感恩節過後由人工智慧（AI）科技股反彈，美光（Micron）、超微（AMD）和晟碟（San Disk）股價勁揚，主要指數收高，費城半導體指數漲4.69%。不過，台指期盤後震盪，終場下跌197點，收在39153點，顯示台股短線觀望氣氛持續。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受中央社記者訪問表示，台股上週五交易相對清淡，預估選後排除不確定性因素後，行情能逐漸好轉，市場對利空的反應也有淡化趨勢；後續仍須觀察輝達執行長黃仁勳12月初的國會聽證會，相關疑慮釐清後，市場焦點將逐步回歸產業基本面。

針對美國可能持續緊縮AI晶片出口管制，黃國偉認為，市場難免擔憂部分需求受到影響，但這只是供需缺口縮小，並不意味AI算力需求反轉，目前整體市場仍處於供不應求狀態。

萬寶投顧執行長王榮旭表示，台股上週五收紅，但漲幅明顯不如日、韓股，顯示AI產業基本面並未因AI管制趨嚴，受到根本性衝擊；王榮旭分析，今年AI題材估值修正劇烈，台股波段下跌逾1萬4500點，修正幅度逼近3成，櫃買指數跌幅更逾4成，但企業獲利並未出現相同比例的下修，顯示市場對AI算力管制及需求疑慮的反應可能過度，「市場太過恐慌，跌過頭」。

他指出，台股目前呈現下有支撐、上有壓力格局，行情轉折點可能落在12月中旬，隨黃仁勳聽證會及美國利率決策等市場疑慮逐步落地，若利空出盡後指數不再破底，就有機會轉強向上。

技術面來看，他預估，台股反彈第一階段須先站回4萬點關卡，後續再挑戰季線及半年線；若反彈力道延續，指數區間可先看4萬4000點。不過，前一波從37837點反彈，已在半年線下方遭遇壓力，短線需觀察成交量及法人資金是否回流。

另一項市場關注焦點，是國安基金選後的動向。法人認為，隨選舉變數消除，台股不確定性風險消失，國安基金後續是否維持原有護盤力道或逐步退場，也可能影響市場心理及資金信心。

王榮旭分析，國安基金護盤的效果，除了實際買盤，更重要的是安定市場信心，台股市值擴大，國安基金資金規模相對市場的占比已經愈來愈小，「信心提振效果更大」，有助於市場恐慌時，穩定投資人情緒，避免賣壓過度擴大。

市場另一項觀察指標是外資動向，外資今年累計賣超已達3.49兆元，11月賣超逾1兆元，王榮旭認為，不宜將外資買賣超視為領先指標，台灣ETF仍有本土資金挹注，具一定支撐力道，若散戶信心轉弱，仍可能成為市場壓力。