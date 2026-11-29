美國感恩節假期為觀察年底行情的重要時點。根據歷史統計，2016年至2025年台股12月有八年上漲，平均漲幅2.18%；若拉長至1990年至2025年，台股12月上漲比例達80.6%，平均漲幅3.87%。在近期科技股評價修正、外資調節帶來的市場震盪後，台股年底行情及產業基本面動向再度受到關注。

值得注意的是，11月19日台股受科技股賣壓影響出現急跌，隨後市場逐步展開跌深修復，ETF反彈表現也呈現策略差異。根據CMoney統計，觀察11月19日至25日各檔ETF的最低收盤價，並計算至11月27日收盤的反彈幅度，排除槓桿及反向ETF後，台股股票型ETF共90檔，其中主動式台股ETF 26檔平均反彈13.38%，高於被動式台股ETF 64檔的8.40%，反映主動選股策略在這波市場修復過程中展現相對優勢。

主動野村台灣50 ETF（00985A）經理人林浩詳表示，近期市場主要反映AI資本支出回收速度、科技股評價及資金面疑慮，但AI供應鏈的長期成長趨勢並未因此改變。隨市場逐漸回到訂單能見度與獲利驗證，年底至2027年初仍可留意具競爭優勢的科技產業及獲利成長企業。

林浩詳指出，考量台灣在全球AI供應鏈具關鍵地位，可持續關注先進製程、先進封裝、ASIC、PCB、CCL、高速傳輸、散熱及記憶體等領域；不過個股表現將取決於技術優勢、訂單能見度與獲利成長能力。惟整體而言短期仍需留意政策不確定性、外資資金流向及科技股評價變化。面對產業輪動加快，選股應更加重視企業基本面與合理評價，並透過彈性調整持股把握波動中的中長期機會。