美國期中選舉後，市場對AI資料中心建設前景的疑慮引發科技股賣壓，隨後油價回落，美股強彈。面對行情劇烈震盪，2026年已有可觀獲利的投資人，該先落袋，還是繼續布局？群益金鼎證券表示，年底不妨先從資產健檢著手，掌握三重點：檢視持股集中程度、安排收益與進場條件，以及預留明年用款資金，在保有投資成果的同時，為後續機會做好準備。

第一，檢視持股集中程度，找出跨市場配置的盲點。台股、美股與ETF都買了，仍可能集中於同一產業。例如，台灣半導體股、美國科技股與科技型ETF，雖然標的不同，卻可能同受AI資本支出與需求變化牽動。群益證建議，將個股、ETF與基金的主要持股合併檢視，除了找出重複持有的企業，也要掌握相關產業的總比重，避免商品買得多，資金卻押在同一個方向。

第二，兼顧收息與布局，為資金安排不同任務。若股票上漲後占整體資產的比重已高於原先規劃，可適度實現部分獲利，轉向海外債券等收益配置。群益證表示，中長天期的美元投資等級公司債殖利率達5%以上，高利率環境為債券投資創造難得的收益黃金期。挑選時可比較信用評等、到期日與發行產業，並配合美元資金需求，增加利息收入，降低對股價上漲的依賴。

至於準備投入股市的資金，則可先設定看好的標的與願意承接的價格。對「想買，但希望價格低一點」且符合資格的投資人，也可評估FCN或是ELN等結構型商品，依契約條件爭取期間收益，並在符合條件時按約定價格承接標的，讓等待進場也有收息機會。可能承接的部位，應一併計入預定投入股市的額度。

第三，預留2027年用款，讓投資期限配合生活需求。進行上述配置前，可先盤點明年的稅款、保費、教育費與生活備用金，留足所需後，再安排其餘資金的投資期限。若以債券或收益型商品規劃現金流，應確認付息與本金回收時間能否配合支出，減少臨時變現的壓力。

群益證表示，持盈保泰並非獲利後就停止投資，而是讓資產配置跟上財富累積與生活需求。透過財富管理團隊整合檢視跨市場部位，協助投資人釐清調整方向、比較合適商品與條件，讓今年的收穫，成為明年布局的底氣。