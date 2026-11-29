近期全球科技股受到人工智慧（AI）投資回報及企業估值疑慮影響，市場波動加劇，中國大陸科技股亦面臨調整壓力。然而，股市表現與產業發展呈現不同走勢。大陸10月出口年增35.2%，優於市場預期；其中，全球AI基礎建設需求持續支撐高科技產品出口，顯示科技產業仍具成長動能。隨著大陸持續推動科技自主與產業升級，市場關注焦點也逐步從政策支持及技術題材，轉向企業能否將技術優勢轉化為實際獲利。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義表示，過去一段時間，AI、半導體及機器人等產業受到政策支持與市場高度關注，帶動相關企業估值攀升。然而，隨著投資人重新評估AI資本支出的回報及企業獲利前景，大陸科技股出現明顯修正。根據市場資料，截至2026年11月初，中國科創50指數自6月底高點後下跌47.4%，反映部分科技企業股價已面臨較大的估值調整壓力。

值得注意的是，股價修正不必然代表科技產業的長期發展趨勢改變。當市場對產業成長抱持高度期待，企業實際營收與獲利能否跟上估值，便成為影響股價的重要因素。對投資人而言，除了關注技術突破與政策方向，更需要評估企業的商業模式、產品競爭力及獲利持續性。

以大陸的積體電路來看，10月出口額較去年同期大幅增加137.1%。大陸科技製造業仍受到全球需求支撐。隨著AI基礎建設持續擴張，資料中心、高速通訊及運算設備需求增加，帶動相關高科技產品及電子零組件出口。具備製造規模、研發能力及技術優勢的大陸企業，仍有機會持續參與全球科技產業成長。

然而，不同產業在技術門檻、競爭環境及成本結構方面存在差異。除觀察出口訂單及市場需求，企業的產品組合、成本控制及國際競爭力，也是評估產業成長能否延續的重要因素。

蕭正義強調，科技自主與高階製造持續是大陸產業政策的重要方向。從半導體、AI到工業自動化，大陸企業積極投入技術研發與產業升級，期望提升供應鏈自主能力及國際競爭力。

隨著相關產業逐步成熟，市場關注焦點也從技術研發延伸至實際應用。以AI產業為例，除了晶片及運算基礎設施，企業端的AI應用、工業自動化及智慧製造，也可能成為未來技術商業化的重要方向。對大陸科技企業而言，如何透過技術創新提升生產效率、拓展應用場景，並建立可持續的商業模式，將是未來產業競爭的重要課題。

蕭正義指出，展望後市，大陸科技產業仍具有政策支持、技術創新及全球需求等成長動能，但股市表現可能隨著市場估值、企業獲利及國際金融情勢而持續波動。尤其在全球科技股經歷估值調整後，市場對企業獲利的要求可能更加嚴格。具備技術競爭力、穩定訂單及良好財務體質的企業，較有機會在產業發展過程中展現長期競爭優勢。

整體而言，大陸科技產業的發展仍值得持續關注，但投資機會可能逐漸從廣泛的科技題材，轉向具備實質獲利能力的企業。投資人宜重視企業基本面、產業競爭格局及合理估值，在掌握科技創新所帶來的結構性機會時，同時兼顧市場波動與投資風險。