台股觀望氣氛濃厚，11月27日加權指數收在39,308.08 點，上漲156.27 點，成交金額則萎縮至6,660.69億元；其中，外資11月連續十個交易日賣超共逾5,000億元，統計2026年以來至11月27日賣超近3.5兆元。

玉山高成長基金經理人廖炳焜表示，預期12月投資行情仍持續高波動，包括美國期中選舉後政策方向的不確定性、聯準會12月及2027年1月的升息機率升溫、Neocloud融資壓力攀升及AI企業信用壓力，以及川普再度提出針對結構性產能過剩議題的301關稅措施等，可能陸續引發市場對AI產業成長動能及供應鏈需求的疑慮存在。

廖炳焜認為，這波台股修正主要原因是評價面，近期修正仍解讀為多頭市場的回檔，唯技術面來看，4萬點以上套牢壓力沉重，但是在美國CSP業者未調降資本支出的前提下，對於未來盤勢仍看多，靜待利空消除與資金回歸，台股仍有機會重回進攻節奏。

後續可觀察幾項重要指標，包括外資動向、聯準會政策是否轉趨明朗，以及全球雲端服務供應商（CSP）資本支出計畫是否出現下修。整體而言，目前台灣科技業無論獲利或訂單能見度維持正向，近期股價修正較多反映市場風險偏好與評價面調整，而非基本面惡化。操作採取分批布局，選股可聚焦先進製程/封測、CCL/ABF、光通訊/CPO、Power、IP；低軌衛星、交換器、砷化鎵及磷化銦、後量子密碼學（PQC）概念股等新興產業。

玉山投信市場策略部主管葉家榮表示，外資持有台股市值突破60兆元，賣超金額占比僅約5%。隨著企業獲利穩健成長及AI趨勢延續，台股基本面仍具支撐，外資也有機會重新回補。展望未來一季，台股焦點可望回歸企業獲利、Fed貨幣政策及AI產業基本面。在企業獲利預期持續上修帶動下，本波股市修正主要反映評價面收斂，而非基本面轉弱，仍可視為多頭趨勢中的正常回檔。目前PER僅13-14倍，已低於歷史平均水準；在企業獲利持續成長支撐下，若以較保守的13至14倍評價區間推估，指數4萬點有守，待AI產業逆風止穩則上看5萬點仍有機會。