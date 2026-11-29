九合一選舉結果出爐，統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長留政鈺、富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理江浩農五大名師認為，選舉變數消弭，選後行情將回歸基本面、國際股市表現，明（30）日開盤短多有望主導盤面走向。

陳奕光指出，雖然此次九合一選舉僅屬地方性質選舉，但為2028年總統大選前哨戰，各政黨將視選舉結果調整未來推出的政策。選舉落幕後，預期選後行情將回歸基本面，且因此次選前行情備受壓抑，選後市場對12月作帳行情高度期待，可望帶動新一波人氣回流，包括波段跌深的散熱、ABF等AI供應鏈，以及傳產的塑化、金融等集團股，都有表現契機。

黎方國表示，黃仁勳回歸輝達，逐漸化解市場對AI族群未來發展疑慮，儘管其12月仍將面臨國會調查，且美國301關稅也需最後定案，但選後投資人氣有望逐步加溫，只要美股走勢平穩，上市櫃公司有機會開始反應今、明年獲利前景；但操作仍不宜擴張信用，以逢低布局為主，跌深的AI供應鏈、年底受惠作帳的集團與法人加碼股，都有表現空間。

江浩農指出，由於選前波段已大幅修正，且歷年12月行情上漲機率高達八成，是全年最會上漲月份之一。因此選後行情將開始反應基本面、國際股市走勢，預期此波走勢是震盪、反彈、再趨堅格局。不過，應避免槓桿操作，進出回歸基本面；看好跌深的先進製程與封裝、CPO、CoWoS、伺服器、電源管理器等AI供應鏈，與金融等族群，必須善設停利與停損。

黃柏棠表示，台股選前大舉修正，有利選後行情先逐步回攻4萬點大關，尤其市場看好台積電（2330）11月營收有望維持歷史新高附近，股價短線跌深的伺服器、ABF等AI供應鏈業績也將再交出亮麗成績單，雖隨後有聯準會12月升息議題干擾，但是震盪趨堅格局不變；首選波段跌深的CPO、ABF、PCB等AI供應鏈、中小型業績成長股。

留政鈺認為，上市櫃公司11月業績展望樂觀，有機會超越10月6.86兆元單月營收新高，加上各公司本周將陸續公布11月營收，將使台股選後開始反應基本面，搭配歐美12月中旬進入年底長假，外資操作干擾逐步降低、內資成為主導盤面核心力道，看好選後走勢。在操作上可以留意年終作帳等題材，並逢低布局股價跌深的AI供應鏈與中小型業績成長股等。