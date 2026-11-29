九合一選舉昨（28）日落幕，統計過去三次九合一選舉經驗，無論選舉結果如何，選後一周上漲機率高達100%，雖在短線漲多後，選後二、三周會呈拉回走勢，但隨後即再啟漲勢，選後一個月上漲機率超過60%，二個月則達100%。

2014年開始直轄市長與縣市長等選舉合併辦理，因此今年為第四次九合一選舉。選舉結果確定後，股市來自政治面口水開始減少，走勢都較選前亮麗，尤其是在結合12月法人、集團作帳行情及元月行情，選後一周、一個月與二個月行情漲勢都優於選前。

尤其是三次九合一選後一周走勢，因選後不確定性消除的慶祝或謝票行情，上漲機率達100%，平均漲幅1.26%；但是選後第二、三周，因2022年12月受到新冠疫情、美國聯準會於中旬決議升息2碼、將聯邦基本利率提高至4.25%~4.50%，且利率點陣圖顯示終點利率高於市場預期等影響，引發全球主要股市大地震，台股走勢不如預期，加上短線漲多拉回，上漲機率降至五成以下。

一直到選後一個月上漲機率重返六成之上；選後第二個月開始，上漲機率又來到100%，同時平均漲幅也拉高至3.6%之上；選後第三個月漲幅則高達6.2%，表現亮麗。

而且觀察過去十年的12月行情，由於外資進入年底長假模式，中旬起逐步降低台股進出，對大盤影響下降，內資對年終法人、集團作帳影響力大增，過去十年上漲機率高達八成，是全年最會上漲月份之一，僅2022、2018年下跌。特別是在今年為九合一選舉年度，內資在11月飽受壓抑，有機會自12月開始大展拳腳。

法人表示，台股在九合一選後有機會延續上周反彈契機，將上看4萬點之上，但仍需留意12月初輝達執行長黃仁勳出席國會閉門聽證會釋出的訊息，以及聯準會FOMC利率決策會議有無可能因近期股市修正而釋出較鴿派訊息，皆將影響未來半個月市場情緒。