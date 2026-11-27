台股昨日為九合一選前最後一個交易日，國安基金狂砸逾三百億元敲進權王台積電，力壓外資賣壓，拉抬最後一盤由黑翻紅，終場收漲一五六點收三萬九三○八點，重登五日線。

以周線來看，台股上半周多空交戰激烈，上演「跳恰恰」行情，高低點差距至少一千點，隨外資賣壓趨緩及台積電連三日站穩年線，下半周小碎步上揚，單周反彈三二七四點或百分之九點○九，改寫史上單周第二大漲點，由黑翻紅，成交量降至四點三兆元。

三大法人賣超二一三億元，外資提款二九六點二億元，當中以調節台積電一八八點八億元最多，已連十賣、累計賣超五○○四億元。

投信單日加碼八十五點二億元，連四買、累計買超九四五點三億元；自營商反手賣超一點九億元，但具短線轉折指標意義的自行買賣部位則買超廿點三億元，連二買；八大公股行庫承接三九六點八億元，連十買、累計買超二七七一點二億元，護盤力道有增無減。

展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、兆豐投顧董事長留政鈺、台新投顧策略長黃文清等看法，台股連四日收穩五日線，日ＫＤ指標黃金交叉，技術面已現築底反彈契機。

法人表示，下周多空聚焦國安基金護盤力道、投信延續買超趨勢、上市櫃公司十一月營收、輝達執行長黃仁勳赴國會聽證、美費城半導體指數能否回穩、新台幣匯率止貶等變數。