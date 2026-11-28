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投顧喊明年台股上57K 超前部署五族群
2026年接近尾聲，四大投顧陸續發布年度展望顯示，台股明年動能仍強，最樂觀者預期加權指數明年上看57,000點，高點可能出現在第4季，看好族群包括半導體、電子零組件、散熱、金融及利基傳產股。
第一金投顧董事長黃詣庭預估，加權指數明年上看57,000點，看好晶圓代工、電子零組件、散熱等族群。
中國信託投顧總經理陳柏州指出，預估台股2027年獲利仍可成長三成，指數上看56,000點。凱基投顧董事長朱晏民指出，若以明年預估獲利、18倍本益比計算，台股有機會上55,000點，看好晶圓代工、散熱、網通PCB及電源供應族群。
群益投顧總經理范振鴻認為，樂觀情境下，AI需求持續強勁、停戰、美國通貨膨脹壓力降低、聯準會停止升息，看好AI鏈、航空等。
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