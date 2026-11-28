台股昨（27）日為九合一選前最後一個交易日，國安基金狂砸逾300億元敲進權王台積電（2330），力壓外資調節賣壓，拉抬大盤最後一盤由黑翻紅，終場漲156點收39,308點，重登5日線。樂觀派法人預期，下周收復年線39,645點甚至40,000點可期。

以周線來看，台股上半周多空交戰激烈，上演「跳恰恰」行情，高低點差距至少1,000點，隨外資賣壓趨緩及台積電連三日站穩年線，下半周小碎步上揚，單周反彈3,274點或9.09%，改寫史上單周第二大漲點，由黑翻紅，成交量降至4.3兆元。

外資本周操作動向

三大法人昨日賣超213億元，其中外資提款296.2億元，當中以調節台積電188.8億元最多，已連十賣、累計賣超5,004.7億元。外資在台指期留倉淨空單增加1,228口至107,503口，歷史新高，避險及套利需求仍然旺盛。

投信單日加碼85.2億元，連四買、累計買超945.3億元；自營商反手賣超1.9億元，但具短線轉折指標意義的自行買賣部位則買超20.3億元，連二買；八大公股行庫承接396.8億元，連十買、累計買超2,771.2億元，護盤力道有增無減。

展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、兆豐投顧董事長留政鈺、台新投顧策略長黃文清等看法，台股連四日收穩5日線，日KD指標黃金交叉，技術面已現築底反彈契機，下周漲勢有機會延續並收復年線進而挑戰40,000點關卡，建議逢低偏多思考，並且保留資金彈性。

法人表示，下周多空聚焦國安基金護盤力道、投信延續買超趨勢、上市櫃公司11月營收、盤面上漲家數是否轉多、輝達執行長黃仁勳赴國會聽證、美費城半導體指數能否回穩、新台幣匯率止貶、外資期現貨操作動向等變數。