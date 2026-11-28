CNBC引述知情人士報導，販售內含輝達（NVIDIA）晶片產品的業者，已告知新興人工智慧（AI）雲端業者，只要運算資源將出租給中國大陸企業，就不會供貨，以因應美國加強遠端存取管制新規。此舉可能牽動鴻海（2317）、廣達、緯創等代工大廠訂單變化。

代工廠低調指出，目前訂單仍未調整，但地緣政治中長期確實可能改變出貨動態。法人預期，台廠中客戶以Neocloud、東南亞市場占比較大者，後續訂單可能面臨影響。

知情人士表示，川普政府公布新規後，販售輝達晶片業者便向雲端業者傳達上述訊息。美國貿易代表葛里爾日前表示，商務部新規是要堵住間接取得晶片使用權的漏洞，包括透過東南亞等地走私，以及遠端使用第三國資料中心。

這項新規已影響整體供應鏈。CNBC指出，部分晶片銷售商正為輝達GPU尋找新買家，賣家正設法出售原本供陸企租用資料中心的GPU，東南亞的資料中心營運商可能被迫降價吸引新客戶。部分業者已預見這種情況，與大陸客戶簽訂的合約允許業者因應美國出口管制變更而停止服務，也為美國企業進駐鋪路。

據了解，東南亞地區的AI算力需求約占當前輝達業績一成，業界指出目前輝達GPU訂單仍滿載，可能將調整銷售策略，將東南亞訂單移轉到歐洲地區客戶，但中長期難以填補東南亞的強勁AI算力需求。

鴻海、廣達、緯創、仁寶等代工大廠低調不回應相關問題，有代工業者低調指出，短期AI伺服器訂單沒有變動，但新興雲端服務業者被視為新營運成長動能，近期已傳出財務壓力問題，美國又開始限制東南亞取得先進AI運算晶片，代工廠會密切關注全球政策變動。