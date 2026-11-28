AI代理需求看增，但代理失控的議題讓資安防護需求提升，OpenAI攜手思科推出專案「Shirudo」，被視為OpenAI建立「自我防禦基礎設施」第一步。業界看好，資安需求將是AI時代剛需，精誠資訊（6214）、零壹、中華資安、數聯資安等資安代理與專業廠商商機成長。

OpenAI的Shirudo專案，打造「預設即安全」、具備自我防禦能力的基礎架構，因應日益複雜且精密的網路攻擊，OpenAI指出，透過Shirudo將可提高對未來攻擊的洞察，協助企業及早預測並阻擋AI驅動的威脅。

法人看好，精誠資訊、零壹資訊、敦陽科等資訊服務及系統整合大廠，將有望持續受惠新一波AI資安防護需求。