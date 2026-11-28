盤勢分析

台股昨（27）日延續震盪反彈格局，盤面資金明顯分化，大型權值股扮演撐盤角色，低軌衛星、無人機等題材相對強勢，終場加權指數收在39,308點。

近期全球科技股震盪升高，市場重新檢視AI投資效益、高估值與企業基本面，台股也進入高波動格局。近一周加權指數多空快速換手，行情在急跌與強彈間反覆震盪，顯示快速修正後已有買盤逢低承接，但整體市場信心仍處修復階段。

展望後市，市場焦點將由近期關稅與政策消息，逐步轉向MSCI季度調整、美國就業與景氣數據、聯準會12月利率政策預期，以及AI科技股能否止穩，預料短線市場仍將維持較高波動。

首先，MSCI季度調整將牽動被動式資金重新配置。其次，美國即將公布的就業與景氣數據，尤其非農就業、失業率與薪資表現，將成為市場重新評估Fed政策方向重要依據。另方面，近期AI科技股震盪加劇，市場對AI資本支出與實際獲利貢獻檢視日益嚴格，美國大型科技股及半導體族群能否止穩，也將牽動台灣AI供應鏈與半導體族群投資氣氛。

投資建議

短線操作宜避免在指數大幅反彈後追高，並持續觀察外資等資金動向、大型權值股能否穩定領軍、美債殖利率與美元走勢、指數能否有效站穩年線等。

產業配置方面，中長期仍可留意AI、先進製程、先進封裝、高速傳輸及AI伺服器等具結構性需求支撐領域。不過，在市場由題材驅動逐漸回歸基本面環境下，選股應更重視營收成長、毛利率、現金流及實質獲利能力，並適度降低僅具題材但缺乏獲利支撐的高估值個股曝險。