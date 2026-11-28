台股本周焦點主要在黃仁勳回歸輝達、川普再祭出關稅等多空因素，震盪加劇，零股投資人縮手觀望，其中元大台灣50（0050）等ETF為交投重心。

市場專家指出，美國公布10月PCE等通膨數據後，市場轉向AI產業獲利前景、通膨黏著性及聯準會政策動向。

本周進入感恩節假期及黑色星期五購物旺季，零售銷售表現將成為觀察美國消費韌性重要指標，若消費需求穩健，有助支撐企業獲利，後續變化將影響美股、台股走勢。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、元大高股息、主動中信台灣收益、群益台灣精選高息、台積電、國泰永續高股息、元大台灣50正2、主動統一台股增長、凱基台灣TOP50、聯電，十檔標的交易量從6,207萬至762萬股，較上周降溫。