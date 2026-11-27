假投資、假冒機構及網路釣魚等詐騙手法不斷翻新，防詐已不只是個人課題，也成為企業關懷員工財產安全的重要一環。延續8、9月企業職場防詐交流經驗，群益金鼎證券10月再攜手敦吉科技（2459）、技嘉科技（2376）及大毅科技（2478），接連舉辦三場金融防詐宣導講座，橫跨不同科技產業，累計超過120位企業員工參與，持續將防詐教育從群益的營業據點逐步推廣到更多企業職場。

群益積極結合各地分公司在地資源，持續推動防詐教育，將金融防詐知識帶入更多職場，協助企業員工提升風險辨識能力。其中，萬華分公司與鼓勵同仁「工作生活化、生活藝術化、相處友誼化」的敦吉科技合作辦理員工防詐講座；海山分公司受邀前進全球晶片電阻與保護元件領導廠商大毅科技，透過通識教育築起防詐第一道防線，展現企業對員工資產安全及永續發展的重視；永和分公司則攜手全球知名電腦硬體與AI基礎建設大廠技嘉科技舉辦防詐講座，技嘉科技長期重視員工身心健康與資產安全，此次活動獲得同仁熱烈響應。透過各地分公司深入企業推廣防詐觀念，群益持續擴大金融防詐宣導，攜手企業守護員工資產安全，共同打造安心職場。

這次系列防詐宣導講座以生活化案例解析假投資詐騙常見話術與心理陷阱，並提醒企業員工面對陌生訊息、可疑連結或要求提供帳戶資料或驗證碼等情形時，應掌握「不輕信、不點擊、不匯款、多查證」四大原則，並可透過165反詐騙諮詢專線等官方管道確認資訊真偽。透過面對面交流，不僅能協助企業員工提升自身識詐能力，群益也期盼員工將防詐觀念帶回家庭，進一步擴大金融安全防護網。

群益金鼎證券表示，金融防詐需要金融機構、企業與民眾共同參與。群益透過各地分公司串聯在地企業與社區資源，將防詐知識帶進更多生活場域。未來，群益也將持續推動相關交流與宣導，協助民眾提升金融識能與風險辨識能力，讓識詐、查證成為日常習慣，共同守護財產安全。