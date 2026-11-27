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台股本周漲3274點 市值回升10.7兆至128.8兆元
台股本周止跌回升，周五集中市場指數收在39308.08點，周漲3274.79點或9.09%。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值回升至新台幣128兆8022億元，較上周大幅增加約10.7兆元。
產業別指數方面，本周全面上漲，其中漲幅最大為電子零組件類指數上漲21.76%，金融保險類指數上漲0.63%幅度最小。其中未含金融類指數上漲3168.67點，漲幅約10.04%，未含電子類指數上漲825.65點，漲幅約3.65%；未含金融電子類指數上漲875.85點，漲幅約6.16%。
本周全體上市股票成交金額3兆6387億元。成交金額前3名產業分別為半導體類成交金額1兆4486億元，占全體上市股票交易金額比重39.81%；電子零組件類成交金額7908.61億元，占比21.73%；電腦及周邊設備類成交金額2325.81億元，占比6.39%。
本周集中市場股票成交量周轉率為2.63%，成交量周轉率前3名產業為玻璃陶瓷類28.97%、資訊服務類27.92%、數位雲端類7.81%。
累計今年初開盤迄今共218個交易日，集中市場總成交金額217兆1158億元，市場日平均成交金額9959.44億元，股票成交量周轉率166.93%，股票日平均成交量周轉率0.77%。
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