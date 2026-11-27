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外資賣超296億元連10賣 調節金融、ETF與台積電
台股今天漲156.27點，收在39308.08點，外資連10賣，今天賣超逾296億元，調節台積電8711張，買賣超個股均聚焦ETF、金融股等。
美股感恩節休市，台股今天交易清淡，表現相對日韓股弱勢，台積電拉尾盤挹注下，指數終場上漲156.27點，收39308.08點，成交量縮，週線收紅大漲3274點。
三大法人今天合計賣超213.04億元，其中，自營商賣超1.95億元，投信買超85.19億元，外資及陸資賣超296.28億元。
值得注意的是，外資連10個交易日賣超，累計賣超逾5004億元，投信連4買，自營商由買轉賣。
根據公開資訊，外資賣超前10名清單中，主動中信台灣收益賣超約15萬居冠，永豐金賣超逾4.3萬張居次，接續為第一金、兆豐金、中華電、聯電、友達、長榮航、敬鵬、台積電，其中，外資賣超台積電8711張。
外資買超前10名清單中，主動統一升級50買超2.7萬張居冠，國泰金、中信金分居2、3，其餘依序為台新新光金、上海商銀、長榮、元大台灣50反1、元大台灣50、富邦科技、元大台灣50正2。
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