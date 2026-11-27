台股觀望氣氛濃厚，27日加權指數收在39,308.08 點，上漲156.27 點，成交金額則萎縮至6,660.69億元。其中，外資11月連續10個交易日賣超共逾5,000億元，統計今年以來至27日賣超近3.5兆元；法人表示，預期12月投資行情仍持續高波動，但對於未來盤勢仍看多，靜待利空消除與資金回歸，台股有機會重回進攻節奏。

2026-11-27 16:30