台股本周上演史詩級反彈，加權指數單周大漲3,274.79點、漲幅9.09%，周線由黑翻紅。不過，個股表現強弱分明，碩禾（3691）、楠梓電（2316）周漲逾三成，健策（3653）、川湖（2059）、金像電（2368）等AI供應鏈也躋身強勢榜；另一邊，力銘（3593）、台揚（2314）周跌幅逾四成，多空分歧格外鮮明。

觀察周漲幅前十名，太陽能概念股碩禾（3691）以34.59%奪下漲幅王，楠梓電（2316）以34.03%緊追在後。值得注意的是，AI供應鏈仍是資金追逐焦點，散熱股健策（3653）周漲31.85%，川湖（2059）上漲31.31%，金像電（2368）也大漲30.66%，分居第三至第五名。

此外，貿聯-KY（3665）周漲29.23%，台光電（2383）上漲28.29%，分別名列第七、第九。從散熱、伺服器滑軌到PCB及高速傳輸相關供應鏈，多個AI題材族群同步進榜，反映市場反彈期間，資金仍圍繞AI產業鏈尋找機會。

反觀周跌幅前十名，力銘（3593）重挫40.6%、台揚（2314）下跌40.5%，為唯二跌逾四成的個股，其餘八檔跌幅亦均逾18%。

回顧本周盤勢，台股周一上演逾千點多空震盪，周二更創下單日大漲3,310.46點的歷史紀錄，周四再強彈956.38點，周五則在台積電（2330）尾盤急拉助攻下，上漲156.27點，收在39,308.08點。櫃買指數本周也上漲8.53%，周線同步翻紅。

然而，指數強彈並未換得法人認同。本周三大法人合計賣超2,916.16億元，其中外資賣超2,818.02億元、自營商賣超1,001.89億元，僅投信買超903.75億元。周五三大法人再賣超213.04億元，顯示反彈行情仍面臨法人調節壓力，後續外資動向與資金輪動能否延續，將是台股能否站穩反彈成果的重要觀察指標。

資料來源：玩股網