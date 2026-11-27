台股27日適逢九合一選舉投票前夕，美股因感恩節休市，市場缺乏美股指引，加權指數開高後陷入震盪，盤中一度下探38,890.53點，尾盤在台積電（2330）急拉助攻下，終場上漲156.27點，以39,308.08點作收，漲幅0.39%，成交金額縮減至6,661億元。不過，三大法人仍聯手賣超213.04億元，累計本周賣超達2,916.16億元，外資更是單周提款逾2,800億元。

值得注意的是，台積電尾盤突然發動攻勢，股價急拉20元、至2,180元，成為推升大盤翻紅的關鍵力量，單檔貢獻大盤約283.8點，超過指數終場漲點，顯示台積電一檔便撐起大盤。不過，盤面並未同步回溫，合計集中市場與櫃買市場，上漲家數711家、下跌1,166家，呈現明顯跌多漲少格局，另有35檔個股漲停、9檔跌停，個股表現依舊分歧。

統計三大法人27日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超296.28億元，投信買超85.19億元，自營商賣超1.95億元，其中自行買超20.32億元、避險賣超22.27億元。

統計本周，外資及陸資（不含外資自營商）賣超2,818.02億元，投信買超903.75億元；自營商賣超（合計）1,001.89億元，其中自行賣超26.41億元、避險賣超975.49億元。

從27日權值股對指數的貢獻來看，除台積電扮演撐盤主力，緯穎（6669）上漲6.37%，貢獻大盤18.3點；健策（3653）上漲6.54%，貢獻14.5點；鴻海（2317）及華通（2313）也分別貢獻約11點及6.9點，成為多方重要助力。反觀壓盤個股，聯發科（2454）下跌0.67%，拖累大盤約12.3點；創意（3443）下跌5.57%，影響約11.7點，國泰金（2882）、智邦（2345）及金像電（2368）也名列主要壓盤個股。

成交值方面，台積電以815.94億元居冠，聯發科以313.76億元排名第二，穩懋（3105）以244.13億元位居第三，欣興（3037）及台達電（2308）分居第四、第五名。其中，穩懋盤中最高衝上476.5元，終場回落至444.5元，單日振幅達8.55%，顯示熱門電子股盤中震盪劇烈，追價與調節力道並存。

成交量排行則由主動中信台灣收益（00406A）以62.41萬張居冠，元大台灣50正2（00631L）以44.36萬張排名第二，群益臺灣加權正2（00685L）以43.44萬張排名第三，顯示ETF仍是市場主要交易熱區。