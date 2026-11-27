台股27日走勢震盪，證券分析師表示，在國安基金、八大行庫、代操基金及主動式ETF的買盤力守下，看好收紅的機會高；雖然市場上普遍存有三個不確定的因素的疑慮，但他認為，台股絕對創新高，目前底部已現，可以進場布局，點名看好權值股、CCL、ABF、散熱、低軌衛星、伺服器等8檔個股。

2026-11-27 12:24