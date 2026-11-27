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台股量縮收漲156點 週線收紅勁揚3274點
美股感恩節休市，加上選前與週五觀望氣氛，台股今天交易清淡，漲勢相對日韓股弱勢，台積電拉尾盤挹注下，指數終場收39308.08點，上漲156.27點，成交量縮，週線收紅大漲3274點。
美股遇感恩節休市，關稅利空鈍化，日股勁揚約2%，韓股大漲逾4%，台股則受到選前觀望氣氛壓抑，走勢相對疲軟。
台股今天以39168點開高，早盤震盪翻黑，跌破38900點，隨後反彈漲逾340點，至39495點，遇年線約39648點反壓呈現震盪，高低點差距逾600點。
加權指數終場收在39308.08點，上漲156.27點，漲幅0.4%，成交值量縮至新台幣6660.69億元；週線翻紅，大漲3274點。電子指數漲0.7%，金融指數跌1.03%；代表中小型股的櫃買OTC指數跌1.4%。
觀察權值股表現，台積電上漲35元，收在2180元，漲幅1.63%；台達電收漲0.45%，鴻海、國巨*漲逾1%；聯發科、聯電收跌。
觀察盤面，美國批准SpaceX部署100萬顆衛星星系，打造太空資料中心，低軌衛星概念股走勢搶眼，華通、耀登、事欣科等漲停作收，昇達科漲逾7%。
PCB族群相對疲軟，ABF族群中，欣興收紅，南電、臻鼎-KY下跌逾2%，景碩小跌1%以內。CCL族群聯茂、台光電疲軟，金像電跌6%。
高價股漲跌互見，股王信驊受惠庫藏股收紅，漲逾2%，收在9600元；健策、緯穎漲逾6%；大立光跌逾4%，聯亞跌停，台股終場千金股為32檔。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受中央社記者訪問表示，美股因感恩節休市一天，台股又逢週五，市場交易清淡，預估台股在選後行情會越來越好，市場對利空反映相對淡化，後續關注輝達執行長黃仁勳預計12月初出席的聽證會結果，未來會回歸產業展望。
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