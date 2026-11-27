10月30日到11月26日的20個交易日，外資在集中市場累計賣超1兆2,045億元，台股跟著急跌。

但就在同一段時間，MSCI在11月12日公布半年度調整，台股在全球、新興市場、亞洲除日本三大指數的權重全數調升，新興市場指數權重來到29.01%，創下歷史新高。

一邊是外資大賣，一邊是權重創高，看起來矛盾，其實是同一件事的兩面。

把時間拉長，從MSCI的角度看國際資金怎麼配置，會發現短期的賣超並沒有改變一個事實：這幾年國際資金布局台灣的速度，比任何一個新興市場都快。

11月調整：台股權重三升，創歷史新高

這次調整台股在三大指數的權重全數調升，新權重將於11月30日收盤生效：

成分股方面，MSCI台灣指數新增台燿（6274）、南電（8046）、景碩（3189），刪除中租-KY（5871）、嘉澤（3533）、元太（8069）、萬海（2615）。

新增的三檔分屬銅箔基板與IC載板，都是AI伺服器供應鏈，台積電（2330）在MSCI台灣指數的權重則為54.29%，調整方向延續AI產業鏈在台股的比重持續提高。

四年權重翻倍 台灣先後超越韓國、中國

依證交所公布的歷次調整結果，台灣在MSCI新興市場指數的權重，從2023年2月的13.97%一路升到這次11月的29.01%，不到四年幾乎翻倍。

過程並非直線上升，2025年5月曾因關稅衝擊回落到16.56%，之後才重新走高。

2026年2月調整後台灣權重為21.15%，根據彭博彙整，同期已略高於中國的20.93%，是2007年7月以來首次超越中國；此後差距持續拉開，到11月調整時已大幅領先其他新興市場。

韓國與中國的位置，則在這段期間大幅對調。韓國到2020年底都還是新興市場第二大市場，2021年被台灣超越，2022年又被印度超越；2025年3月底韓國權重只剩8.99%，中國則有31.29%。

到2025年9月底，中國仍以31.2%居首，台灣19.4%、韓國10.97%，之後短短幾個月排名全面翻轉：台灣在年初超越中國後，韓國也在5月超越中國；6月18日台灣以27.01%居首，韓國以24.87%居次，中國降至18.67%。

新興市場指數的前段班，已經從過去以中國金融、消費為主，轉為由台灣、南韓的半導體主導。

註：證交所每次調整都會公布台灣權重，因此能畫出完整走勢；韓國與中國沒有對應的官方公開序列，各機構的統計時點與數字也不一致，因此未將三國畫在同一張圖上。

外資賣超 背後是匯率與利差

權重創高的同時，外資確實在賣。

用玩股網的三大法人買賣金額頁面設定區間查詢，9月1日到11月26日外資累計賣超2兆1,280.48億元，其中10月賣超9,943.15億元、11月至26日再賣超1兆920.07億元；今年以來到11月26日，外資累計賣超約3兆4,613億元。

賣壓的來源不只一個，美國關稅威脅再起、市場對AI前景的疑慮升溫，國內還有11月28日的九合一選舉；但若從各國央行的利率決策來看，匯率對市場的影響恐怕最深。

先看匯率。新台幣在2025年5月到7月曾大幅升值，之後逐步回落，今年10月中以後跌勢加快，到11月下旬已回到2025年初的水準，等於把去年的漲幅全部吐回。

外資持有台股是以美元計算報酬，新台幣回落，同樣的股價換成美元就少了一截。

再看利差。美國聯準會9月16日升息1碼，是三年來首次升息，聯邦資金利率升到3.75%至4.00%；台灣央行隔天決議利率不變，重貼現率維持2%，已是連續第十次凍漲。

台美利差擴大，美元資產的吸引力提高，資金匯出的壓力自然增加，央行也在聲明中提到，外資淨匯出是近月市場利率走升的原因之一。

韓國可以當作對照，但要看前後脈絡。

韓元2025年全年平均匯率為1美元兌1,422.16韓元，是有紀錄以來最弱的一年；今年6月更一度貶到1,550韓元以上，之後韓國央行三度升息、利率升到3.25%，韓元才從低檔反彈，到11月下旬較年初升值約7%。

韓國用升息穩住匯率，台灣利率不動，新台幣則是把去年的升值幅度吐回去，兩國匯率走勢的差異，很大一部分來自利率政策的不同。

中國則是另一種情況。人民銀行的貸款市場報價利率已連續18個月不變，人民幣卻持續走強，靠的是出口：今年前10個月中國貿易順差已突破1兆美元，AI相關的晶片、伺服器是出口主力，出口商持續把美元換回人民幣，人民銀行11月甚至調高外匯存款準備金率，為升值踩剎車。

但貨幣升值不代表經濟就強，中國房市持續低迷、消費幾乎停滯，10月CPI年增率只有0.7%，市場仍擔心陷入通縮惡性循環。

匯率反映的是貿易與資金的流向，不是經濟體質的成績單。人民幣升值，不代表中國經濟好；新台幣回落，也不代表台灣經濟差，台灣央行9月才把今年經濟成長率預測上修到11.48%。

看匯率，要看的是資金為什麼流動，而不是升貶本身。

賣超不等於撤離：外資持股仍近5成

外資賣超金額龐大，但留在台股的資金其實更多。截至11月20日，外資持股市值仍占上市股票市值的47.10%。

韓國國際金融中心今年5月的報告也指出，外資在台股的持股比重約48%，比近5年平均高出4個百分點。

這也是外資賣超和權重創高能同時發生的原因。

今年以來外資賣超台股超過3兆元，但截至11月11日，台股年初以來仍上漲約52.8%。

股價漲得比外資賣得快，外資的持股市值和台股在MSCI的權重就會一起上升，外資必須持續賣出，才能讓台股在投資組合裡的比重不要過高。

韓國也是同樣的情況，外資今年在韓股大舉賣超，持股比重卻一度從年初的36.67%升到39.33%，韓國券商將其解讀為外資在半導體行情下的再平衡。

換句話說，外資的賣超比較像是漲多之後的部位調整，而不是撤離台灣。

至於MSCI調整本身，被動基金只在成分股增刪、流通股數調整時才需要交易，這次新興市場IMI指數的單邊周轉率只有0.8%，生效日帶來的實際買盤並不大。

選舉落幕、MSCI生效 台股有機會迎來反攻

11月28日九合一選舉投票，11月30日MSCI新權重收盤生效，兩件事只隔一個交易日。

選舉結束後，選前的觀望氣氛可望消退；MSCI調整生效後，指數換股帶來的買賣也告一段落。兩項短期的不確定因素在同一週落幕，台股有機會迎來一波反攻。

櫃買市場的修正比上市更深。

櫃買指數在6月22日創下453.5點的今年高點後一路回落，11月25日收在275.97點，跌幅約39%，已經回到2025年底276.24點的水準，等於把今年的漲幅全數吐回。

加權指數雖然也從10月高點大幅修正，今年以來仍維持約3成漲幅。

MSCI台灣指數的權重集中在上市大型股，光台積電就占54.29%，櫃買受指數調整與外資進出的影響相對較小，在跌幅更深、評價修正更充分的情況下，若選後資金回流，櫃買有機會率先反彈。

11月26日櫃買指數大漲5.03%，漲幅是加權指數2.5%的兩倍，已先看到資金回流的跡象。

不過反攻能走多遠，仍要看匯率與利差。

聯準會將在台灣時間12月10日公布利率決議，台灣央行第四季理監事會也將在12月登場。

若新台幣能守住33元、外資賣超金額明顯縮小，就代表資金匯出的壓力正在減輕。從MSCI權重四年翻倍、先後超越韓國與中國的軌跡來看，國際資金布局台灣的方向並沒有改變，台股依然是外資在新興市場中最重要的配置。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台股MSCI權重創新高，外資11月卻大賣近1.1兆，國際資金真心要撤離台股嗎