台股27日收盤上漲156.27點、漲幅0.4%，終場以39,308.08點作收，成交量6,661億元；台積電（2330）收盤價2,180元，上漲35元，漲幅1.63%。

台股盤中多在平盤之上遊走，收盤前曾往下滑落，但台積電最後一盤迸出萬餘張買單，拉高大盤指數收漲。今日盤中以低軌衛星族群表現強勢，AI相關權值股陷入整理。今日成交金額大且走高為：欣興（3037）、台達電（2308）、國巨*（2327）、緯穎（6669）、華通（2313）、健策（3653）、啟碁（6285）、鴻海（2317）及信驊（5274）；成交金額大且疲軟者則為：南電（8046）、南亞（1303）、台光電（2383）、群聯（8299）、大立光（3008）、台燿（6274）、金像電（2368）、世芯-KY（3661）及智邦（2345）。

群益投顧表示，隨著輝達事件逐漸進入尾聲，與輝達合作關係密切的台灣供應鏈營運疑慮降低，有利相關個股表現。加上美股與台股近期跌幅已深，台股短線可偏多靈活操作。輝達執行⻑黃仁勳12月1日將接受美國眾議院閉門訪談、12月3日出席參議院銀行委員會公開聽證會作證；因川普力挺黃仁勳，市場擔心程度可望逐漸降低。FOMC會議訂於12月8-9日舉行，並發布經濟預測摘要與利率點陣圖，市場普遍預期將升息1碼。