隨零股交易普及與理財觀念年輕化，台股投資人口持續創高。臺灣證券交易所統計，截至10月底，30歲以下年輕族群累積開戶數大增近40萬人，10月單月新增的6.4萬戶占3.6萬人、比重超過五成。然而，投資門檻降低、開戶趨勢年輕化，理性決策更為重要，面對市場上大量的財報、法說會及營運資訊，如何快速找到投資決策所需的關鍵內容更顯重要。群益金鼎證券優化下單APP，在「群益贏家Pro」推出AI功能「問重點」，快速整合法說會動向、營運表現與核心成長動能等資訊，協助投資人快速掌握企業營運關鍵。

根據紐約大學史登商學院的研究顯示，一般散戶在點擊買進前，研究個股的時間中位數僅有短短6分鐘，且超過七成時間集中在觀察單日短期價格走勢，閱讀基本面與財務數據的時間不到2分鐘；英國金融行為監理局調查亦指出，高達66%的年輕投資人在24小時內即做出決策，更有14%的人花不到1小時便匆忙進場。群益金鼎證券觀察，隨著投資人口年輕化，投資人除了關注股價行情，也需要更容易理解企業營運及財務資訊的工具，幫助自己在投資前掌握更多個股資訊。

券商積極導入AI技術協助降低研究門檻，「群益贏家Pro」近期便針對盤前與盤中分秒必爭的交易場景，推出全新AI功能「問重點」。系統透過AI語意提煉技術，自動整合法說會動向、營運表現與核心成長動能，將繁雜的市場資訊濃縮為精簡結論，讓投資人在短短幾秒內便能一眼抓準多空關鍵，省去自行篩選資訊的時間。

「群益贏家Pro」自2025年9月推出「問摘要」、2026年3月導入「問AI」以來，致力於透過AI建立由淺入深的資訊解析機制。投資人除了能用最新的「問重點」快速掃描精華，平時亦可透過「問摘要」一鍵掌握個股的近期動態、營運概況、成長機會、潛在風險、產業分析與公司簡介等六大面向，免去自行爬梳財報的辛勞；若有進一步研究需求，還能藉由「問AI」內建的競爭優勢、毛利率趨勢及上行空間等提問進行深度挖掘。群益金鼎證券期盼透過完整的AI輔助工具，陪伴年輕世代在有限時間內做出更有依據的穩健決策。