雖然近期人工智慧（AI）雜音不斷，法人認為，AI伺服器仍為2027年電子硬體供應鏈主要獲利動能，首選奇鋐（3017）、健策（3653）、富世達（6805）、台達電（2308）、禾伸堂（3026）、台光電（2383）、金像電（2368）、欣興（3037）、嘉澤（3533）、智邦（2345）、緯穎（6669）、緯創（3231）、鴻海（2317）等各產業龍頭廠商。

大型本國投顧分析，谷歌、微軟、亞馬遜上季雲端服務營收優於預期，觀察今年1月以來，舊世代GPU與新世代GPU租賃價格均明顯上揚，第4季舊世代GPU租賃價格季增5%至10%，新世代GPU則季增約20%。

短約市場目前占CoreWeave及Nebius營收10%，在短期租賃價格較具吸引力的環境下，皆計畫進一步提高短約營收占比。中長期合約價格於第3季季增20%以上，供應鏈調查顯示，第4季最新一代GPU租賃價格將季增30%至35%，顯示目前算力需求仍維持強勁。

法人指出，即使算力需求強勁，且2027年資本支出有80%至90%客戶預付款支應，但Neocloud廠商近期最大風險在於資料中心遞延風險，若後續連兩季度出現建置遞延，恐使現金流惡化，台股供應鏈偏好以雲端服務供應商客戶為主的一線ODM廠商及客戶廣度較大的零組件龍頭廠商。

法人認為，2027年AI伺服器仍為供應鏈主要獲利動能，但硬體投資主題預期將由過去以GPU為主導，逐步轉向ASIC大規模部署，主因在於ASIC出貨量將首度超越GPU，占整體AI加速器出貨量約57%。

隨GPU與ASIC零組件同步升級，液冷散熱、電源供應器、銅箔基板、印刷電路板、ABF載板及網通與光通訊設備等供應鏈均將受惠。

代理式AI需求增加，需要更多CPU與通用伺服器支援，法人預估，2027年全球伺服器需求將年增25%，高於2026年的22%，其中，通用伺服器需求將成長18%，AI伺服器需求則可望成長46%，有利相關供應鏈獲利成長。