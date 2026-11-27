股市一震盪，投資人最常面對兩個問題：手上的基金還要不要扣？想加碼，又該買什麼？「鉅亨買基金」日前舉辦投資說明會，邀請元大投信以基金專家蕭碧燕，從台股展望、利率與AI，到定期定額策略提出觀察。元大投信看好2027年AI硬體規格升級；鉅亨買基金認為應從企業獲利判斷行情能否延續；蕭碧燕則指出，定期定額能否扣得久，要從挑對基金開始。

AI股震盪，台股還有哪些成長機會？ 元大投信指出，美國政局、利率走向及AI大廠高層異動，是近期造成市場波動的三大因素。其中，利率若維持高檔，企業融資成本將居高不下，牽動資料中心的投資進度。從產業面來看，台灣供應鏈涵蓋晶片、先進封裝、伺服器組裝及散熱等環節，並能與客戶共同開發、快速因應產品改版。只要AI應用持續擴大、客戶投資計畫如期推進，台廠仍有機會承接後續訂單。

展望2027年，元大投信認為，AI供應鏈將從拚出貨走向拚規格。2026年AI伺服器出貨擴張，帶動多家零組件廠商受惠。隨著新一代晶片與伺服器對散熱、供電及傳輸效率的要求提高，能配合客戶完成設計、驗證並穩定量產的廠商，更有機會取得訂單。對投資人而言，除了觀察AI大廠的資本支出，也應追蹤台廠能否把規格升級轉化為營收與獲利，藉此辨別哪些企業具備延續成長的條件。

升息、長債殖利率居高，AI行情還能走多遠？ 「鉅亨買基金」投資暨數據研究部主管羅瑤庭指出，回顧美國歷次升息循環，最後一次升息後的股市表現，取決於經濟是否陷入衰退及衰退程度。若通膨降溫、經濟實現軟著陸，企業獲利仍有望支撐股市。他觀察，美國正推動再工業化，資料中心擴建也帶動電力與基礎設施投資。若長債殖利率居高反映企業投資與融資需求，研判美股後市仍應觀察企業獲利能否延續成長。至於AI泡沫疑慮，他指出，AI已進入消費與企業應用場景，企業導入仍有成長空間。展望後市，值得追蹤的是這些應用能否提高生產力，進一步反映在企業獲利上。

如果看好長期趨勢，卻拿不準買什麼、何時買，羅瑤庭表示，「鉅亨強勢王」由投研團隊追蹤全球市場，鎖定具成長潛力的投資主題，跨品牌比較基金表現，並依市場變化調整組合。投資人可依資金安排搭配單筆申購與每月扣款，也可透過內建的「超底王」機制，在市場回檔達到預設跌幅時自動加碼。透過專業選基金組合與事先設定投入節奏，投資人可省下自行篩選基金的時間，在行情震盪時也能按原定計畫布局。

至於帳面虧損，定期定額該不該停扣？ 「基金教母」蕭碧燕表示，每一次市場風暴都是定期定額的考驗，投資人停扣常出於兩個原因：「負太多」和「負太久」。前者是短時間內跌幅太大，後者是扣了很久仍等不到報酬翻正。她以高點起扣為例指出，不同市場與產業的報酬翻正時間可能相差數年。因此，挑選長期扣款標的時，除了看報酬，也要把自己能承受的跌幅和等待時間算進去。

蕭碧燕建議，若要提高持續扣款的機會，可從「一軍基金」著手，挑選一軍基金分兩步驟，先找長期「牛長熊短」的市場，再從投資該市場的同類型基金中挑選長期績效相對靠前者。她以台股、美股及全球科技或美國科技基金為例，提醒同時持有美股與科技基金的投資人檢視持股重疊，避免資金集中在相同的科技股。扣款金額也要以自有資金能長期負擔為原則，才有機會在市場低迷時維持原有節奏。