盤後想知道「哪一檔自選股今天交易最活躍？」「手上持股的法人籌碼有沒有變化？」「哪些企業營收成長較突出？」過去常得在個股頁面間來回查詢。華南永昌證券「華南e指沖」App現已上線「自選股／庫存透視」，讓投資人留在原本熟悉的股票清單，就能切換不同資訊，縮短整理盤後資料所花的時間。

華南永昌證券表示，「自選股／庫存透視」整合當沖、法人、營收、信用及除權息五大模式，投資人每次選擇一個模式，即可對同一清單中的多檔個股進行橫向比較，主打「50 檔以上股票一次看」。資料不必一次塞滿螢幕，而是依照當下關心的問題切換重點，保留清單式閱讀的直覺與效率。

對當沖與短線交易者而言，可先用現沖比例、當沖量與周轉率觀察熱度，再安排隔日追蹤清單；波段投資人可比較法人與融資融券變化，判讀籌碼是否出現不同方向；基本面投資人可在營收模式查看月增率、年增率等指標；長期投資人或存股族則能透過除權息資訊留意股利時程。模式切換只是輔助整理資訊，仍須配合股價、產業及風險因素判斷。

在總經理張敦富帶領下，華南永昌證券持續將實際看盤下單操作情境融入App設計。當投資人透過透視功能整理觀察標的後，也可依個人策略搭配行動版「閃電MIT」設定指定條件委託，並利用「MIT 彙整查詢」追蹤委託情形。

除了便利性，華南e指沖亦重視公平使用金融服務的機會。App（iOS）視障友善版本已正式上線並取得無障礙檢測認證，透過語音輔助與介面優化，持續降低不同使用者的數位門檻，實踐公平待客與普惠金融。