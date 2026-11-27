面對AI快速發展及金融數位轉型趨勢，臺灣集中保管結算所啟動2026年人才招募計畫，自11月27日起開放報名，預計招募10個職類共計35名，廣邀具備專業能力、數位思維及創新熱忱的優秀人才加入，攜手打造更安全、智慧、韌性及永續的金融市場基礎設施。

集保結算所肩負台灣資本市場後台核心基礎設施重任，提供股票、期貨、債票券、跨境保管及基金等多元金融商品的集中保管、結算及帳簿劃撥服務，總保管市值高達193兆元。在核心業務穩定發展的同時，集保結算所突破傳統服務框架，積極拓展數據應用與加值服務，朝向B2B金融服務樞紐、B2C普惠金融及B2G監理科技三大方向發展，不斷擴大金融服務價值，為臺灣資本市場注入創新動能，也為同仁搭建寬廣的職涯舞台。

集保結算所董事長林丙輝表示，配合「亞洲資產管理中心」政策，推出「企業臺灣個人投資儲蓄帳戶（企業TISA）」，協助企業推動員工長期投資及退休理財規劃，落實普惠金融理念，此外，陸續推出開放證券2.0、基金交易平台安養信託服務及股東會紀念品電子化等創新服務，展現集保拓展數位業務、提升市場服務價值的具體成果。在AI應用方面，積極導入AI技術賦能各項業務，例如運用AI模型優化複委託公司行動資訊比對，協助證券商降低作業成本及風險，並規劃推出AI智能客服，提升服務效率與客戶體驗。同時，每年提供多元教育訓練及海外業務交流機會，讓員工拓展國際視野，厚實專業能力。

除了追求業務創新與卓越，集保結算所更致力於打造幸福企業及優質職場，提供具競爭力的薪酬獎金、優於法令的退休金提撥、生育獎勵、托兒津貼及子女補助等完整福利制度，更率先獲金管會支持，於公司內部推動企業TISA計畫，預計於2027年1月上路，由公司每月相對提撥5000元，鼓勵員工透過長期投資累積退休準備。此外，搭配旅遊補助、多元社團、公益活動及員工協助方案，讓同仁兼顧工作與生活平衡，建立以人為本的共好職場。

集保結算所2026年度人才招募，自2026年11月27日至12月17日止，預計招募業務規劃、業務、基金審查及投信查核、建築與裝修規劃、勞工健康管理、內部稽核、程式開發、資訊業務系統操作、資訊安全與OA及端點資安管理等10個職類計35人，詳細招募資訊請參閱證基會報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/tdcc20270109