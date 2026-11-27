台股27日走勢震盪，證券分析師表示，在國安基金、八大行庫、代操基金及主動式ETF的買盤力守下，看好收紅的機會高；雖然市場上普遍存有三個不確定的因素的疑慮，但他認為，台股絕對創新高，目前底部已現，可以進場布局，點名看好權值股、CCL、ABF、散熱、低軌衛星、伺服器等8檔個股。

台股早盤以39,168.57點開出，上漲16.76點，盤中一度翻黑下滑至38,890.53點，之後再震盪往上拉升，一度衝達39,495.41點，證券分析師張陳浩表示，由於是周五，加上選舉在即，投資人擔心選後是否不再護盤，另外，外資仍在賣超，新台幣貶值等因素，影響大盤的表現。

張陳浩認為，台股今日會收紅，包括國安基金、八大行庫、代操基金、主動式ETF都將力守，在昨日上漲之下，已有底部的樣子，本周周線將收紅。

張陳浩分析，目前市場上主要擔憂的不確定因素有三點，一是企業資金成本拉高、其次是AI資料中心恐放緩、還有對本益比趨向保守，這些是市場普遍存有的疑慮 ，也成為一般認為明年的不確定因素。

但是，張陳浩強調，台股絕對會創新高，有機會落在明年第1季，約是農曆後開紅盤之後，支撐的理由有四點，首先，是美國總統川普，一句話就能影響股市大漲或重挫，他的任期還有2年，將是留下歷史地位的關鍵，張陳浩認為，未來的盤勢是「川普盤」，他可以透過降息、發債等手段來解決資金成本問題。

另外，在美國民主黨、共和黨的國內雜音部分，一旦面臨到經濟、國力遭到威脅時，將會變成一致對外的「美國黨」， 雜音將消除；至於明年最熱門的產業，張陳浩直指明年可能是SpaceX元年，將成為繼AI之後另一個引爆台灣供應鏈出現大成長的契機。

張陳浩透露，台積電（2330）2027年的訂金都已經收了，不可能會有掉單的情況；他強調，綜合美國民主黨與共和黨的雜音消除、解決資金成本問題、SpaceX帶動低軌衛星大成長契機、台積電營運等因素來看，明年第1季絕對會創高。

張陳浩點名看好可以留意的個股，首先是權值股的台積電、日月光投控（3711）；CCL的台光電（2383）；ABF的欣興（3037）；散熱的奇鋐（3017）；低軌衛星的昇達科（3491）、貿聯-KY（3665）；伺服器的緯穎（6669）。