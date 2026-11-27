13家上市金控今年前十月合計大賺6,679.88億元，年增逾三成，創歷史同期新高，不過，10月台股下跌5.7%，金控單月獲利月減31.8%，降至今年最低，僅國泰金（2882）、台新新光金（2887）兩家金控獲利逆勢月增。兩家金控27日下午將與第一金（2892）接棒舉行第3季法說會，但三家金控股價盤中都小跌。

其中，10月單月獲利王國泰金盤中下跌0.5%，台新新光金下跌0.8%，第一金則下跌約0.2%。值得注意的是，截至27日盤中，台股11月跌幅已擴大至約13%，為10月跌幅的兩倍以上，金控11月獲利恐再探低點，今年的高獲利能否延續至明年，將成為今日法說會的觀察重點。

10月科技股受到AI資本支出效益、雲端服務供應商（CSP）現金流及估值疑慮等因素衝擊，全球股市震盪，壓抑壽險投資收益，13家金控單月獲利不僅月減逾三成，較去年同期更大減五成，呈現單月獲利衰退、累計獲利創高的反差。

不過，國泰金10月稅後純益達90.9億元，月增35.3%，奪下金控單月獲利王，其中，國泰人壽10月稅後純益達43.8億元，月增近1.5倍，主要受惠於保險合約服務邊際（CSM）穩定釋出及經常性收益挹注，成為金控單月獲利回升的重要推手。國泰金累計前十月稅後純益達1,144.5億元，年增21.5%，每股稅後純益（EPS）達7.56元。

另一家10月獲利逆勢月增的台新新光金，10月稅後純益達50.3億元，累計前十月稅後純益達692億元，年增141%，EPS達2.67元，創歷史新高。

隨11月全球股市震盪加劇，加上市場對美國聯準會（Fed）升息的預期升溫，國泰金、台新新光金將如何看待近期資本市場變化對旗下壽險業務的影響，以及明年獲利展望與股債投資策略，將是今日法說會值得關注的焦點。