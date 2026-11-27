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台股盤中漲逾300點 多空交戰挑戰年線
美股感恩節休市，台股今天開高震盪，盤中漲逾300點、逼近39500點，隨後遭遇年線反壓，漲勢收斂。台積電、鴻海穩盤，低軌衛星、無人機等題材股走勢搶眼；PCB與光通訊概念股疲軟。
台股今天以39168.57點開高，早盤震盪翻黑，跌破38900點，隨後反彈，漲逾340點至39495點，逼近年線約39648點，上下震盪約600點。
11時33分左右，台股加權指數上漲219點，至39371點，漲幅0.56%。電子股漲0.5%，金融股跌0.2%，代表中小型股的上櫃指數下跌1.29%。
觀察權值股表現，台積電盤中漲25元，至2170元，漲幅1.17%。聯發科、聯電、台達電走勢震盪；鴻海、國巨漲約2%。
美國批准SpaceX部署100萬顆衛星星系，打造太空資料中心，低軌衛星供應鏈台廠股價表現強勢，其中，華通、兆赫、耀登、公準、事欣科、萬泰科漲停。
美國政府依據「1962年貿易擴張法」第232條對全球進口無人機系統（UAS）及其零組件等對美國國家安全影響進行調查，台灣獲得15%不疊加為全球最低；漢翔、亞翔、攸泰科技等股價搶眼。
多數PCB股欲振乏力，ABF族群中，南電下跌逾3%，景碩小跌，CCL族群聯茂、台光電疲軟，金像電跌逾4%。與光通訊題材相關的大立光挫逾6%，聯亞跌停。
觀察高價股，實施庫藏股的股王信驊翻紅漲逾1%，健策打開漲停，漲逾5%；緯穎漲逾6%，群聯震盪，台股盤中退守32檔千金股。
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