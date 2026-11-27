台股27日延續反彈格局，持續朝四萬點關卡靠攏。法人指出，隨著短線技術指標轉強、外資賣超金額未再擴大，加上投信持續加碼及國安基金護盤，市場多方氣勢逐步回溫，預期指數反彈走勢有機會延續，選股方向以AI伺服器、半導體及低軌衛星族群為主。

法人分析，台股前一交易日受惠市場對美國301關稅衝擊的評估轉趨正面，加上AI相關個股法說會釋出正向訊息，帶動大盤開高走高，終場大漲956.38點，收在3萬9,151.81點，漲幅2.5%；櫃買指數同步上漲5.03%，收在289.84點，盤面以低軌衛星、PCB及被動元件族群表現相對強勢。

從技術面來看，法人指出，台股指數守穩五日線，且五日線已翻揚，顯示極短線偏空氣氛逐漸降溫，加上日KD指標在低檔出現轉強訊號，有利短線反彈行情延續，後續觀察十日線反壓能否順利突破，並向四萬點關卡挑戰。

籌碼面方面，外資賣超金額未再擴大，投信持續站在買方，加上國安基金持續護盤，法人認為籌碼面展望轉趨中性，有助於穩定市場信心。不過，外資動向及指數能否有效突破短期均線，仍是後續觀察重點。

在操作策略上，法人建議，台股止穩反彈之際，可留意AI題材加持、業績展望樂觀，以及近期獲法人布局的個股。選股方向以AI伺服器、半導體及低軌衛星族群為主；相對而言，短線應避開股價表現疲弱的系統整合及新藥類股，並留意法人連續賣超個股的籌碼風險。