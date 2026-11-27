美股昨夜因感恩節休市，台股27日適逢九合一選舉投票前夕，大盤指數開高後陷入震盪，權值股表現分歧，但低軌衛星族群逆勢強攻，華通（2313）、兆赫（2485）等8檔亮燈漲停，興櫃股廌家（7915）、鐳洋科技（6980）也分別大漲逾23%、14%，成為盤面資金追逐焦點。

盤面上，華通、兆赫、耀登（3138）、公準（3178）、新復興（4909）、事欣科（4916）、百一（6152）、萬泰科（6190）同步攻上漲停，昇達科（3491）、大眾控（3701）、啟碁（6285）、元晶（6443）也上漲逾5%。其中，穩懋（3105）早盤一度大漲逾7%，最高來到476.5元，隨後漲幅收斂至約1.5%，但截至約11時成交值已突破190億元，暫居台股第三大，顯示市場對射頻及衛星通訊相關供應鏈的關注度升高。

興櫃市場同樣有亮點，廌家科技盤中大漲逾23%，重新站回月線；鐳洋科技也勁揚逾14%，站回5日線，兩檔衛星相關個股同步走強。

廌家科技成立於2022年，核心團隊在高效能連接器及線纜組件領域累積超過30年經驗，主要產品包括高頻高速傳輸元件、線纜連接模組及低軌衛星電池模組。公司於2022年切入AST SpaceMobile供應鏈，供應連接線材、太陽能模組及相關電路板。根據2025年營運資料，AST相關銷售約占公司年度營收93%，美國市場銷售占比更達96%，客戶集中度相當高。

產品營收結構方面，2025年衛星電池模組占54%、高頻及高帶寬傳輸元件占22%、衛星電池電路板占11%，其他產品占13%。值得留意的是，公司衛星電池模組及電路板委由代工廠製造，主要生產基地則位於桃園中壢，生產高頻及高帶寬傳輸元件。未來營運動能與AST衛星部署、訂單需求及出貨進度密切相關。

另一檔興櫃股鐳洋科技近期則獲得產業資金挹注。公司11月18日宣布完成3億元現金增資，原規劃募集3億元，但參與認購金額逾4億元，參與認購者包括富邦金控（2881）、中華電信（2412）、佳世達（2352）、台翔航太工業及家登（3680）等，增資資金將用於擴產、國際布局及充實營運資金。

營運方面，鐳洋今年前10月營收達5.6億元，年增74.5%，創興櫃掛牌以來同期新高；上半年每股純益1.16元，也超越2025年全年每股純益1.02元。公司後續將持續推進衛星地面站測試、高頻模組量產及新專案拓展，並同步布局AI應用。

整體而言，低軌衛星產業正由技術驗證逐步邁向商業部署，台廠在高頻傳輸、連接器、PCB、衛星電源及射頻設備等領域都有切入機會。不過，後續能否將產業題材轉化為實際訂單與獲利，才是族群行情能否延續的關鍵。