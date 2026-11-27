美股因感恩節休市，台股27日又逢選前最後交易日及周五，早盤多空交戰，加權指數一度跌破39,000點，隨後拉回平盤附近。早盤目前指數報39,261點、小漲112點，台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）撐盤，市場同時關注川普最新談話，以及下周台積電亞利桑那廠擴建活動。

台股昨日大漲956點後，早盤以39,168點開出，盤中高低震盪近500點，隨後買盤進場，上午10時13分左右，加權指數回升至39,331點、上漲179點。晶圓代工龍頭台積電報2,170元，上漲25元；聯發科翻紅報3,715元，上漲10元；日月光投控報519元，上漲8元，半導體三大權值股同步走揚，帶動半導體類股指數漲近1%。

美國市場26日因感恩節休市，27日也將提前於美東時間下午1時收盤，台股短線缺乏完整的隔夜美股交易指引，選前與周末因素交疊，早盤指數在39,000點附近反覆震盪。

台積電美國布局是下周產業焦點。白宮與台積電已證實，美國總統川普將於12月4日赴亞利桑那州鳳凰城，出席台積電廠區擴建動土活動並發表演說，台積電高層、供應商與客戶預計共同出席，美國先進製程產能擴張及AI晶片供應鏈布局再受關注。

在美廠活動前夕，川普於美東時間26日在Truth Social轉貼美國商務部長盧特尼克的貼文，強調資金正流入半導體、汽車、製藥及能源等關鍵產業。盧特尼克表示，隨著這些投資案從動土走向全面生產，美國經濟將進一步受惠，半導體在美擴產再度成為川普政府宣傳投資成果的重點。

川普也持續關注輝達與市場波動。路透報導，川普26日向記者表示，市場對黃仁勳重掌輝達反應正面，但坦言看到周三美股早盤大幅下挫時，曾感到「有點擔心」，隨後行情回升。當天那斯達克指數早盤一度重挫逾4%，終場跌幅大幅收斂，AI類股急跌急拉的走勢，也牽動台灣半導體供應鏈投資氣氛。