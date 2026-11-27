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台股多空激戰3萬9！聯發科、台達電翻黑 台積電能扛住？
美股昨夜因感恩節休市，日、韓股市27日雙雙開高，台股也延續前一交易日反彈氣勢，開盤上漲16.76點、以39,168.57點開出，盤中一度上漲約230點。不過，隨著台積電（2330）陷入震盪，聯發科（2454）開高走低、台達電（2308）同步轉弱，加上金控股持續疲軟，指數隨即由紅翻黑，盤中一度下跌約145點，39,000點關卡再度面臨考驗。盤面則由健策（3653）、奇鋐（3017）、華通（2313）等個股力守多方氣勢。ETF方面，主動中信台灣收益（00406A）、元大台灣50正2（00631L）及群益臺灣加權正2（00685L）交投熱絡。
盤面上，五大權值股開盤呈現3漲2平，聯發科、鴻海（2317）及日月光投控（3711）同步開高，分別報3,725元、217.5元及516元；台積電、台達電則分別以2,145元、1,120元平盤開出。
類股方面，油電燃氣、電子零組件、造紙、營建等漲幅居前，玻陶、金融、汽車、電子通路等相對疲弱。
回顧台股26日表現，集中市場指數上漲956.38點、收39,151.81點，成交值8,185.07億元。三大法人合計賣超151.03億元，其中外資賣超491.81億元，投信買超212.13億元，自營商買超（合計）128.65億元。
法人指出，台股短線技術指標同步轉強，且收盤站上5日線，仍有機會延續反彈、挑戰年線。不過，上檔均線反壓、外資期現貨同步偏空，加上選前觀望氣氛升溫，預期指數震盪築底，操作宜保留資金彈性，分批留意AI科技龍頭及防禦型族群。
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